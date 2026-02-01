見證慈善足跡 斯里蘭卡歲末祝福

動力之後看到凝聚力，斯里蘭卡慈濟志工，在漢班托塔舉辦歲末祝福，前後有三個場次。回顧過去一年全球的慈善足跡，志工也分享服務心得，堅守初發心的同時，也攜手迎接新的一年。

感恩過去，迎接新年，斯里蘭卡慈濟志工，在漢班托塔聯絡處舉辦三場歲末祝福。這是2004年南亞大海嘯後，慈濟人在當地不變的傳統。

民眾 Navas ：「許多組織在海嘯災後就離開了，但慈濟志工卻持續陪伴我們，今天我親眼見證了這一點，慈濟不分種族、宗教，平等對待每一個人，我希望也能加入 服務大眾。」

民眾 Shashini Madubhashini：「我祈願基金會持續茁壯，證嚴上人的悲願令人敬佩，也祝福他有足夠的力量，繼續帶領更多志工完成這分志業。」

志工代表上人分送福慧紅包，希望更多在地人加入愛的隊伍。

民眾 Ashan Sandaruwan ：「參加過這次活動後，讓我開始思考，未來加入慈濟的可能，希望能透過這個組織，對社會做出貢獻，幫助更多人。」

志工 Lal Wijesiri：「去年，慈濟推動了許多有意義的活動，我很幸運能參與其中，直到今天我仍感到歡喜，作為慈濟大家庭的一分子，總能讓我的心感到安定而充實。」

漢班托塔的歲末祝福，不僅是慈濟大家庭的年度聚會，也是一份慈悲的邀約，期待不論是長年投入的志工，或是首次參與的民眾，人人都能帶著嶄新的使命感，迎接2026。

