見證新海誠宇宙的原點 首部電影《秒速5公分》真人化

電影《秒速5公分真人版》明年2月6日在台上映。（UIP提供）

新海誠動畫電影《秒速5公分》於2007年在日本上映，累積票房約667萬美元，被譽為「新海誠宇宙的原點」，自電影上映至今已過18年，在日本與世界各地持續受到喜愛，這次推出的《秒速5公分真人版》，也是首部改編為真人版的新海誠作品。

執導真人版的新銳導演奧山由之，他年僅34歲便獲得海內外高度注目，身兼影像導演與平面攝影師，曾經執導「寶礦力水得」的電視廣告，並拍攝過米津玄師〈感電〉、〈KICK BACK〉、星野源〈創造〉等音樂錄影帶。2024年上映的獨立製片電影《長椅小情歌》也讓他的導演實力深受肯定，是日本影壇備受期待的創作者。

《秒速5公分真人版》主演為松村北斗，他被新海誠評價為「最值得信賴」的演員，曾在新海誠的作品《鈴芽之旅》中擔任關門師宗像草太的配音，另今年他在坂元裕二編劇的電影《跨越時空的初吻》中表現演技備受討論，深受許多一線創作者的信賴。而松村北斗的對手演員是實力派的高畑充希，近年參演是枝裕和導演的《怪物》、李相日導演的《國寶》等熱門話題之作。

主題曲為米津玄師的〈1991〉，1991年是故事主角遠野貴樹與轉學生篠原明里相遇的年份，也是米津玄師的出生年。電影中的插曲則是原作中深受喜愛的山崎將義的〈One more time, One more chance〉，並且特別為電影製作新的混音版本。

