見證新竹縣市分家 老縣長陳進興辭世 楊文科發文悼念

前新竹縣長陳進興（左）12月5日辭世，縣長楊文科（右）在臉書發文悼念。（摘自楊文科臉書／陳育賢新竹傳真）

前新竹縣長陳進興（左）12月5日辭世，縣長楊文科（右）在臉書發文悼念，並附上民國77年與陳進興至日本等地考察的合照。（摘自楊文科臉書／陳育賢新竹傳真）

前新竹縣長陳進興12月5日辭世，享耆壽93歲，各界表達不捨與追思。民國71年因新竹市與香山鄉合併，再度升格為省轄市，與新竹縣分治，縣政府遷至竹北，陳進興成為縣市分家後搬遷至竹北的首任縣長。縣長楊文科14日也在臉書發文悼念。

陳進興於民國70當選新竹縣第9、10屆縣長，至78年卸任，之後並曾任立法委員、台灣省政府要職。

楊文科昨晚於臉書發文表示，新竹縣的發展，來自一代又一代人的努力與付出。對於陳進興前縣長的離世，他心中充滿不捨與感念。

楊文科說，陳老縣長在任期間，以長遠發展為念，力排眾議，選擇以中山高貫穿、最具發展潛力的竹北，全國首創以區段徵收方式辦理縣治遷建第1人，為新竹縣開啟全新的城市藍圖。

77年縣治正式遷入竹北，從小鎮到城市，從數萬人口到今日繁榮的樣貌，這條路並不容易，卻因為前人的承擔與眼光，讓新竹縣走得穩、走得遠。

他也清楚記得，77年曾陪同陳前縣長賢伉儷，前往日本、韓國考察科學園區。當時他為了竹科園區第2期開發，全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展。他仍堅定執行政策，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令我印象深刻。

為新竹縣的公共建設與地方治理奠定重要基礎，用一生的付出，為地方留下深遠的影響。

我始終相信，縣政不只是建設與制度的堆疊，更是一種精神的傳承。後人之所以能走得穩、走得遠，是因為曾有一代又一代的人，願意在困難中做出艱難但正確的選擇。

陳進興正是其中令人敬重、值得後人學習的典範之一，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。感謝他為新竹縣所做的一切。這些努力不只是過去的記憶，更成為今日我們持續前進的重要基石。

陳進興的子女也於媒體刊登消息表示，「謹遵父親囑咐，不驚擾大家，不發訃聞、不辦公祭。家人們與父親道愛、道謝與道別。」

