見證棧叁庫3家新企業簽約 陳其邁：做企業最強後盾 共創政府與企業雙贏

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▲高雄市政府今日於市府一樓大廳舉辦「PIER F 棧叁庫新進企業進駐合作意向簽署儀式」。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「PIER F 棧叁庫」再添新動能！高雄市政府今（9）日於市府一樓大廳舉辦「PIER F 棧叁庫新進企業進駐合作意向簽署儀式」，市長陳其邁出席見證經發局分別與擷發科技、藏識科技、摯陞數位科技等3家企業完成MOU簽署。他表示，市府會做企業最強力的後盾，以高行政效率共創政府與企業的雙贏局面。

▲市長陳其邁出席見證經發局分別與擷發科技、藏識科技、摯陞數位科技完成MOU簽署，並表示市府會做企業最強力的後盾。

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陳其邁表示，棧叁庫前身是傳統倉儲空間——香蕉碼頭。在市府的努力下，近期若透過搜尋引擎輸入「香蕉碼頭」，會發現關鍵字已從香蕉、歷史建築，轉變為中華電信、信驊科技以及AI研發中心等智慧產業用詞，顯見市府對於「PIER F 棧叁庫」的經營，已成功讓歷史建築轉型為智慧科技的關鍵基地。

▲市長陳其邁一一聽取進駐企業說明營運內容及未來發展趨勢。

陳其邁指出，棧叁庫目前為「智慧高雄燈塔計畫」的重要據點，市府攜手輝達（NVIDIA）、鑫蘊林科（Linker Vision）等企業，利用生成式AI解決城市治理痛點；藉由智慧城市治理視覺語言模型（VLM），建立全面性的整合應處平台，提升水患、救災救護、道路障礙通報與排除、交通指揮與疏散等緊急事件的即時因應效率。

談及高科技產業的發展趨勢，陳其邁強調，AI產業應用服務是未來的潛在商機，而台灣企業具備的創新、靈活特質正是發展強項。市府會持續招商引資並深化企業合作，他並以經典電影《Apollo 13》的名言「我們沒有失敗的餘地（Failure is not an option）」來形容市府戮力招商的決心，承諾絕對會做企業的強力後盾，期待共創市府與產業的雙贏局面。

經發局表示，今日與市府簽訂合作意向書的3家企業，包含具備半導體上游關鍵EDA與IC設計技術實力的「擷發科技」、掌握3D地理資訊系統（GIS）核心技術並應用於智慧城市及無人機領域的「藏識科技」，以及專精邊緣AI與智慧船舶技術的「摯陞數位科技」。相信3家優質企業進駐「PIER F 棧叁庫」，將共同為高雄AI與科技產業注入新動能。

PIER F 棧叁庫以「智慧創新、科技鏈結、永續共生」為發展核心，定位為AI、半導體、智慧製造及數位科技產業的重要據點。自去（114）12月啟用以來，不到半年整體空間進駐率即突破五成，顯示高雄推動港區活化及科技產業空間布局的方向深獲市場肯定，也反映企業對高雄產業環境與發展潛力的高度信心。（圖／記者王雯玲翻攝）