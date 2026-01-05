見證榮耀啟動夢想 世界棒球12強「冠軍之路」分享

來賓合照－共襄盛舉《冠軍之路》紀錄片分享會

為鼓舞本縣基層棒球選手士氣，這場由花蓮縣政府教育處主辦的「見證榮耀・啟動夢想－2024年世界棒球12強《冠軍之路》紀錄片分享會」，於115年1月1日元旦假期，在花蓮秀泰影城隆重舉行首映，邀請縣內多所學校的棒球隊師生共襄盛舉，透過觀影與分享，讓孩子近距離感受國家代表隊奮戰奪冠的精神力量。

《冠軍之路》紀錄片完整呈現中華隊在2024年世界棒球12強賽中，從備戰、承受壓力到逆轉奪冠的歷程，不僅是臺灣棒球的重要紀錄，更是極具教育意義的生命教材，讓孩子看見成功背後真正的重量。本次分享會不只停留在「觀影感動」，更進一步創造「經驗傳承」的學習場域，活動亦貼心規劃午餐供應與交通接駁，讓師生能無後顧之憂地全心投入；同時特別邀請三位從花蓮出發、一步步站上職業舞台的球星現身分享，包括中華職棒樂天桃猿的馬傑森、台鋼雄鷹的陳致嘉，以及旅美效力於舊金山巨人隊的陽念希，他們以最真實的生命故事，分享成長路上的挫折、選擇與心態調適，讓基層球員理解：夢想不是天賦的專利，而是長期投入與不放棄的結果。

透過近距離的互動交流，孩子們不只是看見成功的光環，更聽見前輩如何在低潮中站穩腳步，將感動轉化為可以複製、可以學習的前進力量。這份來自學長的溫暖傳承，正是基層棒球最珍貴的養分。分享會當日，教育處長翁書敏亦親自出席全程陪同，向孩子們傳達最堅定的支持與期許。不僅象徵縣府對學校體育與運動人才培育的高度重視，更清楚宣示：花蓮願意陪伴孩子走更長、更穩的追夢之路，讓每一份努力都被看見、被支持。

教育處長翁書敏指出，縣府長期推動「體育向下扎根」政策，透過完善場地、培育師資與多元活動，逐步建構支持基層運動發展的友善環境。本次紀錄片分享會，亦鼓勵學校後續將觀影心得融入品格教育與體育課程，延伸學習深度。此外，縣府將延續本次活動熱度，於115年3月規劃辦理「WBC直播歡樂吧」，在花蓮縣北、中、南區辦理大型戶外直播，結合地方資源與社區行動，打造全民共享的棒球節慶，促進社區凝聚力，並帶動地方觀光與產業經濟活力。

教育處長翁書敏表示，透過《冠軍之路》紀錄片分享會及一系列延伸活動，希望讓棒球不是只有場上的勝負，而是成為孩子成長的重要力量。從電影院裡的感動，到球場上的揮汗練習，花蓮正一步步形塑兼具教育深度與文化能量的「棒球之縣」，讓孩子在運動中學會自律與承擔，在團隊中建立信任與自信，進而培養面對挫折不退縮、勇敢追夢的生命韌性，為花蓮孕育更多能為自己、也為家鄉發光的未來人才。

