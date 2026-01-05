見證歷史！ 台積電漲百元「台股衝破3萬點」 網揭一警訊：也太慘





受到台積電大漲百元激勵，台股今日開高走高，11點過後買盤蜂擁而上，將台股推至30339點新高，預估量則爆到8200億天量。

帶動台股創新高首要的功臣便是台積電，在兩大外資升評加持下，股價開高走高，盤中最高一度衝到1695元，力拚挑戰1700大關，預估量也來到驚人的8萬張，稀缺性話題，同步帶動了記憶體強勢續攻，旺宏、鈺創、力成、晶豪科等，都有亮燈漲停表現，聯發科、創意也大漲4％，就連0050也衝到了70.05元創下分割後新高。

廣告 廣告

▼台積電今（5）日股價走勢圖。（圖／截自新樹精靈WEB）

Ptt股版鄉民一早就歡聲雷動，見台股衝破3萬新高後紛紛留言「神串留名」、「見證歷史啦」、「台積我大哥」、「只恨自己太晚想」、「趕快上車，還有魚尾可以吃」、「年底四萬不要不信」、「賣飛了嗚嗚嗚」、「睏飽數錢了」。

不過也有網友見台股爆大量創高，櫃買卻翻黑示警：「人們貪婪我恐慌，小心被割韭菜崩盤」、「又多四百家下跌是怎樣」、「櫃買也太慘」、「中小一堆更像是主力走人」。

專家提醒，今日雖一度大漲近千點，但許多大型權值並未躬逢盛會，9成以上指數都是台積電所貢獻，其中聯電、和碩、英業達等股價也都在盤下，鴻海、廣達、台達電等老ai股亦只是小漲格局，尤其是櫃買指數表現，早盤開高後迅速翻黑，在操作上追高宜慎，不得不提防主力趁台積電拉高時偷偷跑貨。

（封面圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



153萬人注意！ 0056配息出爐 年化配息率逾9%

台積電噴3％！ 台股大漲600點 「這檔記憶體」超兇又漲停

焦點股：DRAM量價齊揚，鈺創(5351)Q4獲利可期，股價漲停續創波段新高