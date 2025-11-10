見證歷史！81高齡孫情開唱完勝世界紀錄 感動：沒有遺憾

【緯來新聞網】81高齡孫情為歡慶演藝入行60周年，11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂連開三場個唱，舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連飆唱3場個唱，完勝世界紀錄，105歲人瑞鐵粉更到場力挺，演唱會嘉賓廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、林暉博士，孔鏘樂團與芒果歌后喬幼等都輪番上陣，孫情感性表示，「感謝大家都來見證歷史，歌唱生涯沒有遺憾了，感謝你們豐富著我的人生！」

孫情81高齡台中連飆唱三場個唱完勝世界紀錄。（圖／台中多媒體公司提供）

走過一甲子歲月，民國54年演唱韓國經典電影〈淚的小花〉主題曲，一炮而紅，接續來台推出〈浪子淚〉、〈又是細雨〉、〈永恆的回憶〉等經典名曲，孫情演唱十分投入，因而被封號痛苦歌王。此次開唱備戰，為了完美表現，孫情提前一個月就暫住台中，孫情表示，「這是我的初體驗，也是一大挑戰，其中一天要唱兩場，我的演唱需要耗費很大力氣，因此需要先適應環境，除了持續運動，演唱會現場勤喝特製飲品養氣備戰嗓音。」

個唱的三套造型服，分別為白馬王子、紅花朵朵與金碧輝煌、三款禮服不同風格。（圖／台中多媒體公司提供）

此次個唱的三套造型服，分別為白馬王子、紅花朵朵與金碧輝煌、三款禮服不同風格，極為吸睛、孫情笑說過往我都走專注演唱路線，在造型上完全不費心，此次打破我一套禮服演唱的慣例，特別準備三套造型服，讓粉絲們驚艷一下，被問到有失眠嗎，孫情笑說因為很期待，這幾天反而睡得非常飽，就是要跟粉絲們一同見證這歷史時刻，而終於圓滿連場演出、孫情分享月底將到日本放鬆之旅，見招拆招的隨處趴趴走。



此外，孫情幽默的說自己也將成歷史，感謝大家用愛心、關心來聽我唱歌，感性演唱「當你老了」，現場滿滿感動氣氛，而致敬一生的摯友音樂大師劉家昌，同為韓國來台，前後相偕投入音樂生涯，兩人情如兄弟，孫情打趣說劉家昌當年為我創作一曲「小丑」，「但後來覺得我唱歌表情太痛苦了，不適合演唱，給了張魁演唱，但今天我還是要唱這首歌，緬懷我這位好友，同時還演唱劉家昌的名作〈海鷗〉、〈我家在那裡〉，想到在天國的老友。」孫情情緒數度激動，含淚演唱，現場粉絲為之動容。

蘇盛泉團長廣播教父文平（左起）、百萬網紅文平嫂喬幼、林暉博士、莊子富擔任孫情特別嘉賓。（圖／台中多媒體公司提供）

孫情演唱華語名曲〈不了情〉，深情惆悵的歌聲，讓台下不少粉絲淚水潰堤，演唱會最後，難得演唱台語歌曲，孫情演唱〈望你早歸〉致敬好友寶島歌王郭金發。而連著三場演唱會高潮不斷，週日第三場的個唱，台下粉絲熱情掌聲不斷，最後在安可聲中，孫情演唱華語金曲〈永恆的回憶〉，為挑戰金氏世界紀錄的81高齡現役歌手連三場個唱，成功圓滿達陣。

