見證歷史！81高齡孫情開唱完勝世界紀錄 感動：沒有遺憾
【緯來新聞網】81高齡孫情為歡慶演藝入行60周年，11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂連開三場個唱，舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連飆唱3場個唱，完勝世界紀錄，105歲人瑞鐵粉更到場力挺，演唱會嘉賓廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、林暉博士，孔鏘樂團與芒果歌后喬幼等都輪番上陣，孫情感性表示，「感謝大家都來見證歷史，歌唱生涯沒有遺憾了，感謝你們豐富著我的人生！」
孫情81高齡台中連飆唱三場個唱完勝世界紀錄。（圖／台中多媒體公司提供）
走過一甲子歲月，民國54年演唱韓國經典電影〈淚的小花〉主題曲，一炮而紅，接續來台推出〈浪子淚〉、〈又是細雨〉、〈永恆的回憶〉等經典名曲，孫情演唱十分投入，因而被封號痛苦歌王。此次開唱備戰，為了完美表現，孫情提前一個月就暫住台中，孫情表示，「這是我的初體驗，也是一大挑戰，其中一天要唱兩場，我的演唱需要耗費很大力氣，因此需要先適應環境，除了持續運動，演唱會現場勤喝特製飲品養氣備戰嗓音。」
個唱的三套造型服，分別為白馬王子、紅花朵朵與金碧輝煌、三款禮服不同風格。（圖／台中多媒體公司提供）
此次個唱的三套造型服，分別為白馬王子、紅花朵朵與金碧輝煌、三款禮服不同風格，極為吸睛、孫情笑說過往我都走專注演唱路線，在造型上完全不費心，此次打破我一套禮服演唱的慣例，特別準備三套造型服，讓粉絲們驚艷一下，被問到有失眠嗎，孫情笑說因為很期待，這幾天反而睡得非常飽，就是要跟粉絲們一同見證這歷史時刻，而終於圓滿連場演出、孫情分享月底將到日本放鬆之旅，見招拆招的隨處趴趴走。
此外，孫情幽默的說自己也將成歷史，感謝大家用愛心、關心來聽我唱歌，感性演唱「當你老了」，現場滿滿感動氣氛，而致敬一生的摯友音樂大師劉家昌，同為韓國來台，前後相偕投入音樂生涯，兩人情如兄弟，孫情打趣說劉家昌當年為我創作一曲「小丑」，「但後來覺得我唱歌表情太痛苦了，不適合演唱，給了張魁演唱，但今天我還是要唱這首歌，緬懷我這位好友，同時還演唱劉家昌的名作〈海鷗〉、〈我家在那裡〉，想到在天國的老友。」孫情情緒數度激動，含淚演唱，現場粉絲為之動容。
蘇盛泉團長廣播教父文平（左起）、百萬網紅文平嫂喬幼、林暉博士、莊子富擔任孫情特別嘉賓。（圖／台中多媒體公司提供）
孫情演唱華語名曲〈不了情〉，深情惆悵的歌聲，讓台下不少粉絲淚水潰堤，演唱會最後，難得演唱台語歌曲，孫情演唱〈望你早歸〉致敬好友寶島歌王郭金發。而連著三場演唱會高潮不斷，週日第三場的個唱，台下粉絲熱情掌聲不斷，最後在安可聲中，孫情演唱華語金曲〈永恆的回憶〉，為挑戰金氏世界紀錄的81高齡現役歌手連三場個唱，成功圓滿達陣。
更多緯來新聞網報導
林襄不捨沈玉琳血癌治療過程 深夜發文「集氣給你」網全看哭了
57歲鄭伊健都沒變！曝拒演古惑仔原因 等3年才推新作「沒人找我」
其他人也在看
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 15 小時前
力破婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲甜蜜度假 秀恩愛全被拍
陸媒日前報導指出，婚前協議核心條款包括夫妻財產完全隔離、竇驍不得干預何家生意、婚後收入五五分成，若婚姻維持不足3年，男方持股需折價清退。爆料稱，竇驍對此態度強硬，直言「結婚不是開公司」拒絕簽字。竇驍上個月23日於社群平台發文澄清，表示：「我們本不想回應這些莫...CTWANT ・ 1 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 5 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 20 小時前
王子聲明喊粿粿「而非江瑋琳」！她早鬆口關鍵原因：不愛被叫全名
范姜彥豐怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子4日深夜二度發表道歉聲明，坦承對女方「做出了不好的行為」，並承諾將與她共同面對。不過有網友發現，王子聲明中正式稱呼「范姜彥豐先生」、「范姜先生」，卻依舊喊著粿粿藝名而非本名「江瑋琳」。對此，也有網友做出解答，推測是因為粿粿曾表明自己不喜歡被叫全名。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 2 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了
言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，今年7月破天荒登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會助陣後，傳出原已著手安排的新專輯及巡演，因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4近日已重啟計劃，但成員卻少了1位！據悉，少了朱孝天的「F3」即將推出新歌，並於12月在上海一連舉辦3場演唱會，對此，相信音樂正面回應了！鏡報 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 1 天前
趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了 「新程已啟」宣布工作室成立
中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。太報 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前