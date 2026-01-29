見證空襲年代 骨董警報器 響徹眷村年貨大街

南瀛眷村文化館長金冠宏收藏的這具集音警報器有近百年歷史，還能聲傳一公里。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

「北區眷村年貨大街」與會貴賓在台上拉起又長又響的警報聲，召告附近居民此處有好吃又好玩的活動展開。這具近百年歷史的手搖警報器，據收據的南瀛眷村文物館長金冠宏表示，它可能是「台鹽製鹽總廠」報廢的集音式警報器，目前他收藏了兩具，還有數十個大小不一的空襲警報器，在那個時代躲過空襲的民眾，聽到這個聲音，都應該很有感觸。

在那個台灣老一輩被美軍轟炸機炸得不得不「疏開」的年代，只要聽到空襲警報聲都兩腿發軟，昨天副市長姜淋煌應邀用手搖起警報器，發出「喔喔喔」悠長的巨響，變成很獨特的開幕儀式。但對老一輩的台灣人來說，聽到警報聲代表逃亡，神經馬上緊繃。

金冠宏表示，警報器有數種，他手上有兩台這種德日美軍艦上使用的集音式警報器，在無線電不發達的時代，艦與艦之間就靠它傳遞訊號，它發出長音可達一公里遠，所以也可用做空襲警報。空襲時即使有電也會斷電，集音式警報器完全不受影響。

金冠宏家住精忠二村，看到眷村拆遷改建時，老一輩把家中的勳章、家書及很多歷史文物都丟棄，於是他開始收集，到一個小規模時，為了要擴大成立眷村文物館，他開始在南北二路舊貨市場收集眷村文物，警報器就是他有系統的收藏品之一。

昨天亮相的集音式警報器，金冠宏認為製造的年代應是一九三０至一九四０之間，其中一台上面仍鑲有「台灣製鹽總廠」字樣，相信應是台鹽報廢，被骨董商收購，再輾轉到他手中，花了數萬元代價，由於零件都已買不到，得靠老師傅手工車製維修，但他一直堅持讓這些文物「活著」，且不讓人動手去搖它，因為這日本製的警報器目前內部還密封，未曾拆解過。

他開在永康的眷村文物館還有幾十部大小不一的空襲警報器，台灣歷史博物館知悉後，還派人來把幾十台警報器發生的聲音錄回去，沒想到這些老骨董的警報器好像還要出唱片呢！