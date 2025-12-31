見證脆超強功能！醫：台灣人超大型LINE群組

▲有許多網友會在社群平台 Threads發布尋人啟事、失物招領等貼文，最後也真的找回。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] Threads是台灣人時常使用的社群平台之一，除了分享生活趣事、所見所聞，也會有人在上發布尋人啟事、失物招領等貼文，並引起廣大討論，近日也有人發文表示，有人在埃及撿到學生證，沒想到幾個小時後就有人認領了，讓ICU醫師陳志金忍不住發文表是「Threads是不是台灣人的超大型群組？」，他也因此在脆上許願，要找回自己遺失的物品，最後果真感受到台灣人的熱心。

陳志金在「Icu醫生陳志金 」中發文表示，當他看到在脆上，早上有人在埃及揀到的學生證，幾個小時後竟然有人認領了！下午有人上飛機時發現手錶遺留在韓國飯店，也被找到了！還有人在進安檢時買了十幾頩香蕉牛奶，覺得丟了可惜，竟然號召了機場裡的台灣來分一分了！他表示，雖然覺得這個是「倖存者偏差」，也就「高流量->被找到->更高流量->被看見」，更多的是「沒被找到的」，不會被看見，但是，他還是想試試看，試著在「脆」上許願。

陳志金指出，自己在12月26日早上6點叫Uber到醫院，計程車突然踩煞車，他的背包掉下去，掛在背包上、太座買給他的「警示燈」掉了，應該是掉在駕駛的座位下方。「這個東西雖然不值錢，但是，是太太買給我的，讓我在早上走路時更安全，我不想把她的心意搞丟」，於是就發文試試，結果貼文有2000多個愛心、8萬次瀏覽，讓他發現「台灣人真的很熱心！還有教我怎麼聯絡司機！」

▲醫師陳志金在脆上發文，認為「脆」是不是台灣人的超大型群組？（圖／翻攝自Icu醫生陳志金）

過沒幾天，陳志金再次叫計程車，結果司機的名字竟然是同一人！上車後就詢問司機，能不能讓他找找這個警示燈，結果得到同意後，果真找回警示燈。他也心想，如果司機也有用脆的話，說不定就會看到了，最後也忍不住感謝老天爺，讓他在年末找回這個代表太座心意的「警示」，也給他一個很大啟示：老天爺是不是也有在用「脆」啊！

貼文一出後，網友在下方紛紛回應「在台灣善良＞不善良的人～所以免驚啦」、「宇宙顯化的召喚力」、「這也太神奇了」、「這個緣分真讓人開心，恭喜阿金醫師順利尋回」，不過也有人認為「脆的瀏覽次數是個謎，我很想說阿金你的脆一看就知道你是醫生，如果換成普通人掉在路上，根本不會有人理」。

