見證臺灣文化力！博物館社群前進2025國際博物館協會杜拜大會 以「AI導覽×傳統展演」揮灑文化科技新溫度
【記者蔡富丞/綜合報導】國際博物館協會（International Council of Museums, ICOM）2025年大會於11月11日至17日在阿拉伯聯合大公國杜拜世界貿易中心舉行，7天會期中包含論壇、博覽會及會議交流等，聚集來自各國不同領域的博物館專業人士。臺灣館今（12）日舉辦開幕交流會，包括國際民族誌博物館委員會（ICME）、區域博物館委員會（ICR）、典藏委員會（COMCOL）、視聽新科技與社群媒體委員會（AVICOM）等專業委員會理事成員，以及文化部常務次長徐宜君、中華民國博物館學會理事長洪世佑、駐杜拜臺北商務辦事處長陳俊吉、原住民族委員會常務副主任委員杜張梅莊、教育部終身教育司長梁學政等出席。
開幕交流會在各界貴賓掌聲中揭開序幕，各館代表與國際博物館專業人士踴躍交流，場面熱絡。文化部次長徐宜君致詞表示，臺灣自2004年起參與ICOM大會，透過這個重要的國際交流平台，展現臺灣博物館的多元文化、青年力量及創意。本次臺灣館有原住民族文化的展現、博物館的科技應用及教育推廣活動，並有多名博物館專家學者發表論文與參與專業委員會的理事及要職的選舉，具體呈現本屆大會「青年力量、創新科技以及無形文化資產」的主題。
中華民國博物館學會理事長洪世佑說明，國際博物館協會年會為國際博物館界3年一度的盛事，臺灣長期深耕，期能推動專業交流、提升臺灣國際能見度。今年臺灣館扣合杜拜大會主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，以山川步道與花朵綻放為主視覺意象，象徵臺灣博物館在自然風貌孕育中、如花海般多元百盛，展現創新、包容、韌性的島嶼氣象。
駐杜拜臺北商務辦事處長陳俊吉表示，杜拜是個多元、包容與創新的城市，展現文化無國界的力量，與臺灣多元文化價值相互呼應，相信未來臺灣與杜拜會有更多的國際交流。
臺灣館以AI導覽結合視覺設計 打造新世代文化體驗
本屆杜拜大會臺灣館以「流動的未來・多元共融的博物之島」為主題，融合獨特的視覺文化風格與高科技互動設計，打造兼具人文底蘊與數位體驗的展示空間。現場引入AI智能導覽系統，讓參觀者能以多語互動的方式，探索臺灣各地博物館的故事與典藏亮點，科技感十足的互動介面與流暢體驗，讓多國貴賓紛紛讚嘆臺灣文化展示的創意與前瞻性。
臺灣博物館社群展現文化外交軟實力
今年臺灣代表團由中華民國博物館學會領軍，包含來自全臺各地的博物館、研究單位與學者共同參與，合計發表超過30篇論文及海報，展現臺灣博物館專業社群的研究能量與國際影響力。開幕式特別邀請屏東縣瑪家鄉的「娜麓灣樂舞劇團」，以原住民族樂舞演繹臺灣的生命故事與文化精神，歌聲與鼓點交織出土地的脈動。展會期間將由苗栗縣傳統工藝保存者藺草編織工藝師呂錦霞，於會場展現其藺編技巧，展現臺灣多元族群的藝術能量與文化自信；國立科學教育館及國立海洋科技博物館也將帶來精彩的互動式科學展演活動。
臺灣各博物館專業人士，藉由參選各專業委員會的理事職，以及多篇發表論文分享我國博物館的治理經驗，成功在國際舞臺展現我國博物館的專業能量。展會開幕當日已陸續確認國立歷史博物館組長黃星達當選民族誌博物館專業委員會（ICME）理事、國立臺北科技大學文化事業發展系助理教授王雅璇當選博物館典藏委員會（COMCOL）理事等成果，並爭取民族誌博物館專業委員會（ICME）於明年來臺灣舉辦年會。
文化部表示，臺灣館以文化內容為核心、以科技為媒介，呈現跨世代、跨領域的文化共創成果，獲多位國際博物館學者表達對臺灣博物館界在永續發展、社群連結與文化數位化上的高度肯定，並期待未來深化交流合作。文化部未來亦將持續協助臺灣博物館社群參與國際專業組織，以博物館國家隊的形式走進國際，提升臺灣博物館的國際能見度。
其他人也在看
俄加密貨幣大亨夫妻遭殘酷殺害! 屍體遭支解埋杜拜沙漠 7嫌疑人被捕
[Newtalk新聞] 俄羅斯聯邦偵查委員會近日就一起惡性謀殺案展開刑事立案。受害者為俄羅斯加密貨幣富翁羅曼·諾瓦克和其妻子安娜，這對夫婦於十月初神秘失蹤。 據 9 日最新消息，10 月 3 日，這對夫婦的遺體在杜拜附近的一片沙漠中被發現，死狀淒慘，其遺體遭到了肢解和掩埋。嫌疑人據信是俄羅斯公民。 根據俄羅斯調查委員會的聲明，這對夫婦的親屬在十月初因連續數日無法聯繫到他們而報案。 夫婦二人的司機最後一次見到他們是在 10 月 2 日。當時，司機將他們送到阿拉伯聯合大公國哈塔地區一個靠近阿曼邊境的湖邊。據稱，他們此行是為了一場與「潛在投資者」的會面。 羅曼與安娜隨後換乘了另一輛車，從此便人間蒸發。匿名消息人士揭露了案件細節。這對夫婦似乎是被人以投資會議為藉口，誘騙到了一棟租來的別墅。在那裡，他們遭到了襲擊。 杜拜。 圖 : 翻攝自維基百科 關於行兇動機，目前有兩種說法。有報導稱，這對夫婦遭到綁架後，綁匪索要了「一筆巨額贖金」，但這筆錢最終並未支付。而上述匿名消息人士稱，受害者是在「未能提供加密貨幣資金的存取權限」後，慘遭殺害。 俄羅斯調查人員斯維特拉娜·佩特連科透露：「調查確定，兇手有同新頭殼 ・ 1 天前
G7外長齊聚加國 共商應對地緣挑戰
記者廖子杰／綜合報導 「七大工業國集團」（G7）外交部長會議11日起在加拿大一連舉行2天，針對加薩停火、烏俄戰爭前景、關鍵礦產供應等重大議題緊密合作，共同應對青年日報 ・ 11 小時前
為違憲大吵！ 藍委怒：你講什麼話 卓揆：我講台灣話
台北市 / 綜合報導 立法院今(11)日邀請行政院長卓榮泰進行總質詢，國民黨立委吳宗憲質詢時提到，立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓榮泰是毀憲亂政，卓榮泰也不滿回擊，兩人隨即在立院唇槍舌戰。吳宗憲質詢時舉了三個例子，像是役男覺得兵役法違憲，聲請釋憲拒絕入伍，詢問卓榮泰看法。雙方唇槍舌劍，不斷爭論，最後吳宗憲諷刺地說，現在法律系學生在課堂上拿你當反面教材，講權力分立時都在笑你。卓榮泰回應，也有教授打電話給我，說應該堅守《憲法》立場。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
傳國民黨險裁駐美代表處? 鄭麗文:沒想過要裁撤
政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導國民黨主席鄭麗文上任以來首次參加中常會，一向被視為親中路線的鄭麗文，更傳出因為國民黨債台高築，有意將駐美代表處"轉型"，表面精簡、實為裁撤，而這作法引來綠營質疑，這豈不是輕美重中嗎？請來年輕舞者在孫文人像前勁歌熱舞，台下的鄭麗文拍手叫好，因為11月12號，不光是孫文誕辰紀念日，鄭麗文更是本日壽星，也是她上任以來首次的中常會。國民黨主席鄭麗文：「麗文將要親自，來接任我們的革命實踐研究院的院長，希望重拾我們的核心理念中心思想，強化所有黨員論述的能力，未來我們也希望所有的新進黨員，都能夠邀請他們到革實院來上課，由我親自來授課。」傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）鄭麗文身兼主席及革實院院長，說要秉持核心理念，但這包含孫文思想嗎？畢竟先前她出席白色恐怖追思活動，其中悼念對象就是孫文恨之入骨的共諜吳石，引發黨內路線之戰，而前青年部副主任丁瑀，帶上生日禮物提醒鄭主席。國民黨前青年部副主任丁瑀：「其實就是蔣中正日記1950年的版本，吳石通匪有據，殊為寒心，令及逮捕。」一向被視為親中路線的鄭麗文，更一度傳出有意裁簡駐美代表處，最終在黨內人士勸說下作罷。傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文臉書澄清沒想過要裁撤。（圖／民視新聞）國民黨文傳會主委吳宗憲：「這個百分之一百是誤傳，我們的主席從一開始到現在，對駐美代表處非常的支持，而且對我們的對秦代表也非常支持，完全沒有任何改變。」立委(民)賴瑞隆：「鄭麗文上任之後很明顯的傾斜了，往中共往習近平傾斜，而偏忽忽略了整個美國跟日本的一個關係，更加親共親中，而輕視美國反對美國的話，這恐怕會對於台灣的未來，會產生重大的一個影響。」鄭麗文上任至今，從黨內到黨外，一波未平，一波又起。原文出處：傳國民黨險裁駐美代表處？鄭麗文：沒想過要裁撤 更多民視新聞報導賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對參訪歐積電 蔡英文：台灣晶片全球經濟「不可或缺」實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界民視影音 ・ 17 小時前
預防三高慢性病，健康促進機構全方位守護
圖說: 健康促進機構成果發表會與會人士大合影 【記者羅伯特／綜合報導】國民健康署昨（11）日於張榮發基金會舉辦 […]民眾日報 ・ 15 小時前
「APEC紡織智慧科技應用國際研討會」在曼谷登場 (圖)
來自APEC七大經濟體的代表出席由台灣主辦的「APEC紡織智慧科技應用國際研討會」，逾百名與會者共同探討紡織供應鏈的新趨勢和新興技術、智慧技術解決方案等議題。中央社 ・ 15 小時前
蔡英文訪"歐積電"談台德科技合作 波蘭青年偶遇要合照
政治中心／綜合報導前總統蔡英文出訪德國，來到歐洲科技重鎮德勒斯豋，也就是台積電德國廠所在的城市，參觀正在興建的"歐積電"，並與台灣工程師交流。隨後由市長親自導覽，介紹老城區的景點時，剛好碰到波蘭遊客，一眼就認出她是台灣前總統，甚至還有追蹤蔡英文的IG。民視 ・ 11 小時前
印尼總統訪澳 同意簽新安全條約
記者賴名倫／綜合報導 澳洲總理艾班尼斯12日在雪梨會晤印尼總統普拉伯沃，兩國同意簽署新安全條約，將在任一方遭遇威脅時，研擬聯合對策行動，同時也將全面加強聯合演青年日報 ・ 11 小時前
泌尿道上皮細胞癌「台灣發生機率更高」
[NOWnews今日新聞]泌尿道上皮細胞癌每年新增4000名患者，裡面包括了輸尿管、腎臟、腎盂及膀胱等。醫師指出，泌尿道上皮細胞癌沒有什麼生物標記可檢測，症狀通常會出現血尿，有些人就診時，發現已經是晚...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
不懼中共全球通緝令！沈伯洋現身德國國會：做勇敢的台灣人絕不因恐嚇退縮
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。然而，今天（12日）他直接現身德國聯邦議院門口，將以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他強調，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為恐嚇而退縮」，此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。鏡報 ・ 12 小時前
從「川軍」到「台軍」：歷史語言中的正名與矮化／魯云湘
魯云湘（戰略智庫研究員） 「名稱」從不是中性詞。近代以來，誰握有命名權，往往就握有敘事主導權。把民初的各地軍系台灣好報 ・ 12 小時前
邱垂正批陸跨國鎮壓 高金素梅：美對台灣算不算長臂管轄？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」。對此，無黨籍立委高金素梅反問，美國基於自己國家絕對利益，向全世界各國片面徵收高額的對等關稅，這算不算跨國鎮壓呢？中天新聞網 ・ 12 小時前
不只舒華...薇娟也被CUBE過度修圖！ 「手指慘變甜不辣+骨折」粉暴怒：黑粉搞破壞？
不只舒華...薇娟也被CUBE過度修圖！ 「手指慘變甜不辣+骨折」粉暴怒：黑粉搞破壞？娛樂星聞 ・ 11 小時前
美國史上最長政府停擺僵局落幕！美眾院投票表決時間就在今天
美國聯邦政府停擺已持續六週，創下歷史最長紀錄。參議院日前通過臨時預算法案，若眾議院在當地時間週三晚間7時（台灣時間週四早上8時）表決通過，政府將可重新運作。中天新聞網 ・ 9 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 1 小時前
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，預計今（13）日獲釋。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 18 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 15 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前