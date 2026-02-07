見證解嚴、開放報禁 前新聞局長邵玉銘87歲病逝榮總

前行政院新聞局長邵玉銘今（7日）驚傳病逝於台北榮民總醫院，享壽87歲。（翻攝自外交部官網）

前行政院新聞局長邵玉銘今（7日）驚傳病逝於台北榮民總醫院，享壽87歲。據了解，邵玉銘曾於1987年7月14日代表政府宣布解嚴。

據《中央社》報導，前行政院新聞局長邵玉銘今過世，享壽87歲。

對此，《眷村雜誌》於台北國際書展的攤位，原訂2月8日（週日）下午4:00-5:00邀請前新聞局局長及歷史學家邵玉銘先生演講「我的童年流亡三部曲」，也因此取消。

據了解，邵玉銘曾任行政院新聞局局長，於1987年4月22日至1991年9月20日期間，代表中華民國政府宣布解除戒嚴、開放報禁等事件。另外，邵玉銘也曾任中國國民黨副祕書長、外交部北美事務協調委員會主任委員、公視董事長、華視董事長、國立政治大學外交研究所所長、等職務。

更多鏡週刊報導

看偷拍片驚「男主角是自己」崩潰千人線上圍觀 激戰遭針孔直播！女友身材慘遭意淫

幫妹子躲罰單！台南警界彭于晏同進摩鐵5小時 綠帽男氣拿「進出證據」檢舉揭內幕

父親執導《少年吔，安啦》 《世紀血案》導演徐琨華神隱！身分背景全被起底