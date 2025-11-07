見證香料從山林到餐桌 印度喀拉拉邦推廣香料觀光

走進喀拉拉邦的慕那爾森林中，從法國遠道而來度蜜月的雷瓦羅意斯新婚夫妻跟隨在地導遊，品嘗在林地中發現的香料。

印度導遊向遊客解說，「這個是生薑，你知道它們是根莖類的嗎？你會喜歡這味道，聞起來很棒。」

喀拉拉邦是印度最大的香料產區，吸引來自世界各地的愛好者。從肉桂、薑黃到肉荳蔻，這裡種植著超過30種不同的香料，讓來這裡旅遊的雷瓦羅意斯夫妻大開眼界之外，也品嘗到了香料的原始風味和香氣。

法國遊客雷瓦羅意斯表示，「感覺有點辣，我們開始習慣了，但還在慢慢適應中。我們現在用來當作香料的粉末真的很有意思，因為這些香料我們幾乎每天都會用到，但現在發現胡椒是藤蔓植物、生薑是根莖植物，這太神奇了。」

在喀拉拉邦收穫的香料會從山區沿著蜿蜒的道路運往海港，順著海路銷往全球各地市場。這是這座古老城市自古以來的香料貿易之路，如同連接中國到歐洲的陸上商業貿易路線「絲路」一般，因此又稱之為「香料之路」。

在香料之中最珍貴的香料之一就是荳蔻，有香料皇后之稱的荳蔻種植在山區地帶，氣溫需要長年低於攝氏21度，採收時必須在潮濕氣候下，以人工小心摘採，一旦果實的尖端斷裂就無法使用。等到採收後統一送到烤箱中，以70度的溫度烘乾，屆時這些香料就會散發出獨特的檸檬香氣。

荳蔻農馬修指出，「這個就是香料皇后，荳蔻的用途廣泛，可製成藥物、香水或是用於烹飪，在印度幾乎每道菜都會用到荳蔻。」

目前香料在印度國內會透過竹筏，藉由遍布椰樹、稻田的運河網絡銷售，不少大型竹筏甚至開發成了水上餐廳，製作使用香料的餐點提供外籍遊客品嘗，讓遊客可以一邊欣賞湖邊美景、一邊享用美食，也讓印度喀拉拉邦的香料風味沿著水路飄散到世界各地。