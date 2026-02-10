見證「故宮 × 新竹數位特展」登場 徐欣瑩：提倡竹竹共推AI數位轉型

【民眾新聞網方健龍新竹報導】國民黨新竹縣立委徐欣瑩今（10）日上午受邀出席新竹市政府「城市畫卷：故宮 × 新竹數位特展」開幕記者會，徐欣瑩表示，在高虹安市長的努力下，「城市畫卷」從大阪首度回到臺灣，選擇在竹市亮相，象徵著新竹不只是產業重鎮，更是未來文化科技融合的實驗場和實踐舞台。今日與會貴包括故宮博物院副院長余佩瑾、前文建會主委陳郁秀、工研院服科中心執行長陳慧娟一同參與盛會。

徐欣瑩說，「這不只是一場展覽，更是一個時代的交會點！」新竹擁有園林文化底蘊，從唐宋文人的園林雅集，到清代潛園、北郭園的書畫往來，都是新竹市歷史發展的軌跡。今天在新竹市政府和故宮、工研院的跨域合作，透過生成式AI打造的沉浸式場域，讓歷史脈絡更清晰呈現現代人眼前，證明了「想象力就是競爭力，我們不是旁觀者，也不只是參與者，而是融合古今、結合文化藝術和科技的推動者。」

廣告 廣告

徐欣瑩指出，這次大阪世博「AI藝廊–城市畫卷」，讓世界看見臺灣如何用科技重新詮釋文化，展覽整合工研院核心技術，讓文化有了新的對話和表現形式，「工程師負責可能性，藝術家負責靈魂；AI為畫筆，藝術為核心」，這也是她一直所相信的科技發展方向：科技不是冷冰冰的工具，而是文化自信的放大器。

徐欣瑩強調，生成式AI已經從模型競賽，走向應用競賽，新竹是台灣科技的心臟，有全球最完整的半導體產業鏈、有最密集的研發能量、有最懂技術的工程師社群。未來，新竹不是只做晶片，新竹更要成為科技與文化融合的創新策源地，讓文化走進科技園區，讓AI走進藝術場域；她也期待新竹縣市強強聯手、跨域合作，讓大新竹成為台灣融合科技應用與文化生活的數位轉型示範區。

《圖說》徐欣瑩期待新竹縣市強強聯手、跨域合作，讓大新竹成為台灣融合科技應用與文化生活的數位轉型示範區。（記者方健龍攝）