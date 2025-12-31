見證Threads「1強大功能」 醫師驚：台灣人的超大型群組？

生活中心／許智超報導

不少台灣人會在社群平台Threads上分享生活，甚至會發尋人啟事、失物招領等貼文。對此，ICU醫師陳志金日前好奇地說，「『脆』是不是台灣人的超大型群組？」像是有人掉學生證、手錶，最後都透過該社群平台找到失主，於是他也發文許願，希望能找到自己遺失的、太座送的警示燈，結果最後真的神奇地找回來。

陳志金在臉書粉專發文問「『脆』是不是台灣人的超大型群組？」提到有人在埃及撿到學生證，幾個小時就有人認領了；有人的手錶遺留在飯店，後來也找到了。雖然他覺得可能是倖存者偏差，「高流量->被找到->更高流量->被看見」，但他還是想試看看脆的威力。

於是陳志金在Threads發文許願，透露他26日叫車到醫院，結果太太給的警示燈就掉在車上了，雖然東西不值錢，但是太太買的，讓他在早上走路時更安全，所以實在不想搞丟。貼文曝光後，就有有2000多個愛心、8萬次瀏覽，還有貼心的網友教導如何聯絡司機，讓他感受到台灣人的熱心。

陳志金指出，他30日一早再次叫車，沒想到竟遇到同一名司機，便詢問對方能否讓自己找找太太送的警示燈，得到同意後，果真在座位下方找到警示燈。他說，「司機大哥他是沒在用『脆』，要不然，他應該也會看到！有人說我很無聊，又不是什麼重要的東西！東西重不重要，並不是看它的價格，而是看它在一個人『心中的價值』！太座的心意，當然就是很重要！」

陳志金也感謝老天爺，讓自己在年末能找回這個「警示」、找回這個代表太座心意的「警示」，「也是給我的一個很大啟示：老天爺是不是也有在用『脆』啊！」其他網友也回應，「這個緣分真讓人開心，恭喜阿金醫師順利尋回」、「也太巧了，同一個司機，老天爺讓你找到的」、「你找到了，然後你續命了」、「東西雖小，但關心無限大啊」。

