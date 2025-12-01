見警扔下朋友就跑 越籍男撲街警查出失聯通緝雙身分

cnews204251201a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局武陵派出所副所長王育晟，帶著員警前往轄內復興路，1家旅館執行臨檢勤務。桃園警分局表示，昨（30）日晚間8時40分許，員警剛要進入旅館，突然發現旁邊的餐廳内，走出1名男子，他不顧朋友錯愕的詢問，直接轉頭離開，似乎在躲避員警，行跡十分可疑。員警上前攔查，男子立刻拔腿狂奔，約100公尺後，男子不慎跌倒被員警制伏。清查身分發現，阮姓越南籍男子，除了去年2月被通報失聯，另外還因涉嫌詐騙案件，發布通緝中。

廣告 廣告

桃園警分局表示，昨晚員警察覺男子行為有異，竟然不顧朋友在旁大聲詢問，一見到警察轉頭就準備離去，立即上前攔查，沒想到男子馬上拔腿狂奔。員警在後尾隨，雙方追逐了約100公尺，男子不慎跌倒才被員警制伏。原來阮男不僅是失聯移工，還因涉嫌詐騙案件，而被通緝中。員警立即將他逮捕，依法解送歸案。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

違停等友人買鹹酥雞 查獲改造手槍與安毒快篩涉毒駕

愛滋防治指標達92-96-95 新北衛生局籲定期篩檢

【文章轉載請註明出處】