見警棄車躲草叢 警圍捕逮通緝犯起獲2毒品

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣吉安警分局仁里派出所員警，日前深夜巡邏時發現，1名35歲陳姓男子，騎機車行經轄內吉安鄉東海十街一帶，見到警察身影，竟神情緊張並加速逃逸。吉安警分局表示，陳嫌加速逃，還棄置機車步行躲藏。員警尾隨追查，在附近南海一街一處巷弄內，發現被棄置的機車，再搜索周邊環境，成功在草叢內尋獲陳姓男子。清查身分發現，他是花蓮地檢署所發布的竊盜案通緝犯。

警方表示，清查出陳嫌通緝犯身分後，依法附帶搜索，也當場查獲毒品安非他命及依托咪酯菸彈等違禁物品；另外實施唾液快篩，陳男的結果反應，也呈安非他命陽性。除依法舉發交通違規並移置保管車輛。

吉安警分局表示，對於通緝犯及毒品犯罪，將持續強力查緝、絕不寬貸。呼籲民眾，切勿心存僥倖從事不法行為。同時提醒，若發現可疑人事物，可立即通報警方，共同維護社會治安，攜手打造安全、無毒的生活環境。

照片來源：花蓮縣警方提供

