「見警率再升級」 東勢警強化校園及車站周邊防護

【警政時報 江雁武／台中報導】因近日發生北部捷運殺人案件，引發社會各界對公共場所安全的高度關注，臺中市政府警察局東勢分局秉持「預防重於治安、守護優先」的原則，立即全面檢視轄區校園及交通場站安全防護作為，啟動加強巡守與警力部署機制，透過提高見警率與即時應變能量，全力守護市民與學子的人身安全。

孩子安心、市民放心，東勢警啟動多層次安全守護。(圖／記者澄石翻攝)

為確保學童於上下學期間的交通與人身安全，東勢分局持續落實「護童勤務」，於本（22）日上、下學尖峰時段，加派警力進駐轄內各國中、小學周邊執行護童守望勤務，針對校門口、重要路口及通學動線加強巡邏與定點守望，確保第一時間掌握現場狀況，降低突發事件風險。

同時，警方亦針對轄內學校、通學路線、車站及其他人潮聚集場所進行治安風險盤點，依實際狀況彈性調整警力部署，透過高密度巡邏與可視性警力展現，提高整體見警率與嚇阻效果，強化即時應變與處置能力。東勢分局並特別結合豐原客運，於車站周邊實施警力展示，出動警用機車、巡邏車及制服警力，讓民眾清楚感受到警方就在身邊，展現守護公共安全的決心。

東勢警分局長蘇玉坪表示，市民與學童的安全是警方最重要的責任，未來將持續與相關單位保持密切聯繫，採取滾動式檢討與調整勤務規劃，並透過警力展示與安全宣導並行的方式，讓市民安心出行、學童放心上學。

東勢分局也提醒，警方除強化外在巡守外，更重視預防宣導工作，將持續透過校園安全宣導及社區座談，提醒民眾提高警覺，若遇緊急狀況，請立即撥打110或就近聯繫派出所，警方將迅速到場處理。公共安全需仰賴全民共同維護，東勢分局將以實際行動守護轄區安全，打造安心、宜居的生活環境。

