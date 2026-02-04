見警被砍上前幫忙壓制誤遭槍擊 英勇男：能體諒員警

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗市南苗市場襲警案，一名見義勇為的羅姓男子，一開始就幫忙壓制嫌犯，只是沒想到會被另一名員警開槍擊中左手掌，他現在還躺在醫院病床上。他說，當下看見有員警被砍，完全沒有猶豫就決定上前幫忙，也能體諒 開槍 員警，認為是不小心誤傷，警政署長張榮興特別南下探視傷者，對於員警用槍時機，強調合乎規定，絕對會力挺。

左手掌包裹著紗布，他就是在南苗市場見義勇為壓制嫌犯的羅勳城，當時他到市場送菜，碰上員警被攻擊上前協助，過程中手掌不小心被流彈擊中，見義勇為民眾羅勳城說：「警察已經被他刺兩次了，我情急之下，就上前幫忙壓制。」

苗栗市長余文忠接到訊息，前往醫院探視，原來兩人是當兵同梯，認識30幾年的好朋友，苗栗市長余文忠說：「剛好他是我當兵，認識30多年的好朋友，子彈是不長眼，所以我的好朋友，他也沒有去怪罪。」

鍾姓嫌犯持著利器在市場亂竄，嚇壞不少人，記者戴君伃說：「當時嫌犯被發現手持利器，蹲在這個攤位前面，警方到場後，先是噴灑辣椒水，嫌犯卻一路跑給警方追。」當時嫌犯手持利器蹲在攤位前，員警到場後勸阻，過程噴灑辣椒水，但嫌犯卻一路跑給警方追。

目擊民眾說，當時鍾姓嫌犯持利器攻擊員警後，旁邊有3名熱心民眾上前幫忙壓制，這時旁邊另一名員警，就站在距離嫌犯約1公尺位置，隨即對嫌犯開槍，其中一槍擊中嫌犯胸口，一槍不小心擊中民眾的左手掌。

目擊民眾說：「能避免去傷害更多其他人，我覺得警方開槍也很合理。」當時市場人潮非常多，不少民眾聽到槍響，都嚇了好大一跳，這起事件造成一死兩傷，警政署長也特地南下，探視傷者，對於員警開槍時機，強調過程符合規定。

警政署署長張榮興說：「我想在嫌犯攻擊同仁的這個行為，我想第一時間使用警械，我們警政署也是支持的態度。」員警近距離開槍保護同事，制止鍾姓嫌犯繼續傷人，苗栗警分局也說過程屬於正當防衛，力挺員警。

