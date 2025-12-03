見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯

cnews204251203a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市瑞芳警分局員警，昨（2）日晚間約10時左右，在轄內瑞芳區建基路執行查緝勤務時，發現1名男子行跡可疑，隨即上前盤查。瑞芳警分局表示，員警當場清查出48歲謝姓男子身分，竟是基隆地檢署與台北地檢署發布的毒品通緝犯。員警依程序搜索，還在現場起獲疑似毒品安非他命，完成唾液及尿液檢測後，全案訊後依毒品危害防制條例及通緝案移送偵辦。

瑞芳警分局表示，依據勤務特性與地區交通狀況，持續強化刑案查緝、路檢勤務與道路安全巡查。員警已於多場勤務中，憑藉經驗與即時研判，陸續攔查涉毒嫌疑人並查獲毒品通緝犯等。執法成果顯著，有效降低涉毒駕駛，對道路安全可能造成的風險。

瑞芳警方指出，前（1）日晚間7時許，交通分隊員警巡邏時，注意到29歲許姓騎士，騎機車行駛不穩、時速忽快忽慢，疑似無法正常操控車輛。員警立即攔查，實施測驗觀察紀錄表後，發現他具有多項不能安全駕駛情形，及吸食毒品徵候。唾液快篩後，結果更是呈K他命陽性。員警隨後採集尿液複驗，並將相關資料報請地檢署指揮偵辦。

瑞芳警分局表示，昨天下午1時左右，員警處理一起機車與自小客車的交通事故，在蒐證、訪談及事故研判過程，發現46歲廖姓機車騎士，疑似有吸毒徵候。員警依程序實施唾液快篩，檢測結果呈毒品安非他命陽性，後續依法採集尿液送驗並持續調查。

警方表示，唾液快篩在事故現場的運用，除可協助釐清事故成因，也能有效避免涉毒駕駛，持續危害其他用路人。也呼籲，吸毒行為不僅侵害自身健康，若在吸毒後駕車，更可能造成不可逆的交通傷害及嚴重法律責任。將持續提高見警率、落實查緝作為，與民眾共同守護社區治安與道路安全。

瑞芳警分局長沈明義指出，警方現行執法已全面導入「毒品唾液快篩」制度，可於短時間內確認是否涉有吸毒徵候，大幅提升攔阻毒駕的效率，並防止駕駛人心存僥倖上路。未來將持續結合巡邏、路檢及事故處理等勤務，建立更完整的交通安全防護網。

