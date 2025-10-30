見路上行人穿搭他笑「超混亂」網掀共鳴：真的不知道怎麼穿

近來氣溫變化大，讓不少民眾為了穿搭而煩惱，有網友觀察發現，近來台北街上各種穿搭五花八門，什麼季節都有，讓原PO忍不住笑稱「陷入穿衣混亂邪惡的階段」，引發大票網友共鳴。

有網友在論壇Threads發文，表示近來台北的天氣變化大，街上各種穿搭五花八門，什麼季節都有，讓原PO忍不住笑稱「陷入穿衣混亂邪惡的階段，毛衣、無袖、短裙、長褲、羽絨、風衣、大衣一同出現的時刻終於出現了」。

貼文掀起大票網友共鳴「這季節穿搭就像盲選模式『開衣櫃靠直覺選』」、「看到室內同時出現短T、毛衣、薄長袖真的會有種懷疑人生的感覺」、「最近真的不知道怎麼穿衣服，短袖太涼長袖有點悶，短褲太冷長褲還是有點悶」、「穿長袖外套出門熱死，穿短袖又冷死」。

也有網友分享自身穿搭「早上穿羽絨大衣騎車，暖到我停紅燈時快速把拉鍊跟脖子後拉開一些空間吹風，明天決定羽絨大衣配長裙～」、「還在短袖短褲的路過」、「穿著毛絨外套配長袖的我到了下午換上放在辦公室抽屜的吊嘎」、「短袖長褲+毛外套+一件羽絨外套放機車」、「洋蔥式穿法」。

氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27～29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21～24度，日夜溫差較大，今晚至明天（31日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將再轉涼。

撰稿：吳怡萱