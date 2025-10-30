見造句「插鑰匙發動汽車」學生問一問題 他驚訝：世代衝擊？

隨著時代改變，許多觀念、習慣跟著發生變化，有網友分享，近來學生看到造句「上車之後，他便插鑰匙再發動汽車」後，竟詢問「為什麼是插鑰匙？不是用按的嗎？」讓原PO十分衝擊，掀起網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示近來上小三的國文課時，剛好碰到一句造句「上車之後，他便插鑰匙再發動汽車」，沒想到學生卻不解詢問「為什麼是插鑰匙？不是用按的嗎？」讓原PO當場愣住，忍不住直呼「汽車插鑰匙也變成世代衝擊了嗎？」

不少網友直呼「你再繼續跟他說把車窗搖下來啊，嚇死他」、「還有找公共電話插電話卡！時代的眼淚」、「撥電話也是，孩子們應該沒看過轉盤型的」、「手搖車窗大家有印象嗎？」、「還有...開車前調整後照鏡要先下車」、「要跟轉台、搖車窗一樣是死語了嗎」。

也有網友加碼分享「就跟問小朋友葡萄是什麼顏色，很多人會回答綠色！差不多的概念」、「你問小孩打電話是什麼手勢，他們會比五，不像我們老一輩的比六」、「我民宿客人不會用喇叭鎖」、「開門插鑰匙轉動也快變成世代差異了」

「上體育課的時候，請學生做殭屍跳，他們問說殭屍為什麼會跳？」、「我女兒以後可能會問什麼是鑰匙了...連門都是感應密碼鎖」、「我問小朋友葡萄是什麼顏色，一堆人說『綠色！』」、「是啊，現在給小孩做檢測時，看鑰匙的圖片，有些孩子真的不認識鑰匙的圖案 」、「我以前學生（小學）也說『老師為什麼你的手機有按鍵？』還在用亞太智障型手機的我QQ」。

撰稿：吳怡萱