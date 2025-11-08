見過仁川大戰都嚇到！神童見「他」被《RM》圍攻 驚呼：不可思議
韓國綜藝《Running Man》新一集節目中邀來徐章焄、Super Junior神童、申奇露，設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁對著他說「你站中間，這樣畫面很像在罵髒話！」
韓國綜藝《Running Man》池睿恩（中）為顯得嬌小，一直站在徐章焄（左）身旁。（圖／中天綜合台提供）
等待開錄期間，神童好奇問大家節目一開始就會相互嗆來嗆去嗎？成員們表示這是例行公事，劉在錫笑說下班的時候會是平躺著回去，神童聽完覺得實在太厲害，才剛開始大家就火力全開。訪談時，成員們覺得申奇露很可愛長得像貓臉，徐章焄聽到卻不太認同：「少胡說八道，她哪是貓臉是水牛。」神童也說徐章焄在他們的綜藝裡是金宇彬，成員們則笑回太不像話！
遊戲過程，只要答錯就要被水槍洗禮，徐章焄逮到機會，就一直朝池睿恩發射水槍，哈哈發現後笑徐章焄好像喜歡池睿恩，原本以為是在欺負她，原來是在調情！徐章焄也趁機向池睿恩表白「我喜歡妳」，這突襲式的告白，讓以金宇彬為理想型男友的池睿恩頓時不知該如何回應。
徐章焄手上有多個談話性節目，話多到《RM》大家都受不了，只好裝作聽不見。（圖／中天綜合台提供）
徐章焄主持多個談話性節目，來到《RM》宣傳新節目忘了自己是來賓，還一直插話，劉在錫問怎麼能那麼多話？徐章焄表示因為只做談話性節目，申奇露也提出破解方法，那就是裝作沒聽見就好！然而遊戲時，徐章焄遇到不公平想表達，但大家卻都裝作沒聽見，他竟轉向跟製作單位抱怨，劉在錫便怪他為什麼不對著成員說，要一直跟製作單位講話，徐章焄語帶委屈地回「因為你們都不聽」。
錄影過程，徐章焄還突然消失不見，正當大家擔心時，哈哈建議要裝作正在玩遊戲，看他會有什麼反應，當徐章焄回到攝影棚，則假裝什麼都沒發生，悄悄坐到位置上，但劉在錫看到後大喊：「怎麼會在拍攝中突然跑進來，要出去的話就待在外面，要進來就早點回來呀！」金鐘國見狀建議徐章焄要好好道歉，他便直接在椅子上稍微低頭並說抱歉，金鍾國看到直呼「站起來好好道歉，你這小子。」
【更多東森娛樂報導】
《RM》梁世燦罹癌12年 「開刀後未痊癒」 親曝忽略身體警訊
拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物
韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了
再爆武統中配拍片挑釁！一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝
節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前