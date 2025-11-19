見過羅唯仁 龔明鑫：「當初印象不錯、現在意料之外」

經濟部長龔明鑫(右)。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕前台積電老臣、資深副總羅唯仁傳出帶走2奈米機密回鍋英特爾，經濟部長龔明鑫今(19日)在立法院經委會表示，過去擔任台積電董事見過羅，當初印象覺得還不錯，現在有點意料之外。

台積電在驚傳2奈米遭竊，且是前資深副總羅唯仁涉案。國民黨立委張嘉郡質詢時問龔明鑫是否認識羅唯仁，並要其評價人品怎麼樣?

龔明鑫因過去擔任過台積電董事，他說，過去確實見過，當時的印象「覺得還不錯」，對其退休後轉投英特爾「有點意料之外」。

廣告 廣告

而民進黨立委邱議瑩也問及此事，龔明鑫重申政府關切三層次，包括「國家安全」、「產業利益」與「廠商損失」，他說，此案高檢署已啟動調查，是否涉及核心技術，經濟部會配合調查並釐清。

邱議瑩關切被帶走哪些技術，台積電是否已和經濟部接洽確認，龔明鑫說明，相關資料是否為台積電營業秘密，應由台積電對外說明，不方便代其回答，經濟部則會協助釐清哪些是營業秘密技術。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

台積電副總涉嫌竊2奈米機密移送國安法辦？ 經長回應了

傳羅唯仁帶走台積電大批先進製程資料 網友嘆：台灣內鬼太多

評羅唯仁事件》梁孟松事件重演？台積電如臨大敵慎重處理

