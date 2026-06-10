見過習近平不一定受信任？鄭佩芬揭鄭麗文訪美「這1跡象」露端倪！

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國民黨主席鄭麗文訪美受關注，近日參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館、紐約的皇后植物園，在出席僑宴時，還兩度與中共海外統戰人士同場，且頻頻出捧中國國家主席習近平是「最後一個對台灣有善意的人」，甚至自豪自己跟習近平見過面。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上批鄭麗文，「不是見過習近平就有免疫力」！

鄭佩芬認為鄭麗文現在是在窮過癮，事實上並不是見過習近平，就表示有免疫力，所以這次統戰部才會在鄭麗文訪美期間如影隨形，另外鄭麗文曾說過「如果沒有鄭習會，自己可能什麼都不是」，鄭麗文現在等於把自己跟習近平綁在一起了，根本就是共產黨了，而且鄭麗文到美國表現得好像來到新的世界，什麼都很新鮮，去皇后區植物園參觀，真的是很好笑，自己丟臉就算了，把國民黨臉也丟光。

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鄭麗文訪美的成果如何，學者分析，相當空洞，目前觀察起來沒有什麼突破，似乎吃了很多閉門羹，也見不到美國重要政治人物。

原文出處：統戰部如影隨形鄭麗文？鄭佩芬：見過習近平不代表有免疫力！

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