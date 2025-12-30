見過賴清德「怒吼摔物甩門」 毛嘉慶：他有病，私下偏執加躁症陰晴不定





媒體人毛嘉慶拋出震撼性爆料，直指新潮流、現任總統賴清德，私下性格與外界形象存在巨大落差。他回顧，2008年馬政府上台時，賴清德不爽交接公視，在辦公室情緒失控、怒吼飆罵長達數分鐘，甚至摔物、甩門。毛嘉慶表示，他有偏執、躁症，人格也有問題，私底下陰晴不定。毛嘉慶直言他心裡有病，私下行徑與其對外營造的溫良恭儉形象判若兩人，呼籲社會大眾切勿低估其性格對權力運作與公共治理可能帶來的衝擊。

毛嘉慶在網路節目「政經關不了」指出，所有民進黨的人都知道，賴清德在黨內早已以「陰晴不定、偏執易怒」聞名，躁起來非常可怕。

毛嘉慶爆料，2008年政黨輪替、馬政府上台之際，公視要從民進黨交接給國民黨。結果都卡在民進黨幹事長賴清德一個人身上，新潮流不惜把公視關掉，都不要讓國民黨進去。

當年在公視任職的毛嘉慶，去賴清德辦公室堵他，結果賴清德氣急敗壞，怒吼抓狂、摔東西，又不肯簽名解凍公視預算。

毛嘉慶表示，賴清德生氣的點，可能是騙他在台南，結果在台北辦公室被他堵到，惱羞成怒。

毛嘉慶說，自己好言相勸，要他簽字交接公視，賴清德翻臉不認，摔東西、破口大罵，罵了3分鐘，嗆公視關掉算了。因為綠營的人要被趕走了，賴清德死也不簽，最後甩門走掉，還是不簽。

毛嘉慶表示，賴清德就是這種人，在台南市政府，局處首長、藍綠議員，都看過他摔東西、罵人、踹門、踹牆壁。

毛嘉慶分析，這個人真是有病。外面又裝得很優雅帥氣形象，所以他過得一定很痛苦、糾結，他的人格極其扭曲。呼籲不要低估賴清德性格，他私下不是你想像的那樣。

2005年時任立委賴清德在立法院為軍購案發聲的影片，飆罵藍委「媽的」「國家被你們搞垮」。

