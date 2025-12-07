見違停車輛開單⋯女警慘遭斧頭攻擊濺血！莽男遭檢聲押 黑歷史全被挖出

記者林昱孜／台南報導

台南女警（右二）開違停紅單，竟遭失控民眾持斧頭砍傷。(圖／翻攝畫面)

台南一名林姓男子昨（6）日晚間，不滿違停遭警方取締開單，竟拿出斧頭朝黃姓女警攻擊，事後遭壓制帶回警局，依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送，台南地檢署複訊後提出聲押。事實上，林男襲警非首次，2016年就曾因不滿車輛遭拖掉，持登山刀追拖吊車，與員警發生扭打，被法院依妨害公務罪判刑4月。

林男不滿一個月內違停被2度開單，拿出車內斧頭攻擊員警，他黑歷史全被挖出。(圖/翻攝畫面)

6日晚間，林男開車外出買晚餐，車未熄火違停在崇德12街、崇德路口，遭警方依規定開單舉發；林男剛好返回收下罰單，豈料突然情緒失控，拿出車上斧頭追上襲警，走在後頭的黃姓女警，肩膀、雙臂遭砍傷，林男則當場遭到壓制。

廣告 廣告

據了解，林男不滿一個月內，在同一個地點、同一時間被開了2張違停發單，因而認為被員警針對，才失控襲警，訊後被台南市警局第一分局依妨害公務罪及殺人未遂罪送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

林男似乎停車習慣不好，除了一個月內被開兩次單外，105年5月車輛遭警拖吊，他氣得拿登山刀追拖吊車，與吳姓員警發生扭打，導致吳員右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等，法院依妨害公務罪判刑4月。

更多三立新聞網報導

網紅醫美闆娘持毒⋯警登門搖頭丸、大麻四散！「變臉魔術王」身份曝光

她胸悶看診驚見高大成！網掀熱議「法醫有看活人」：幸好您是自己找到他

女士官「營區內激戰」換錢還債 他遭撤職埋怨：要Ｘ外面1500元一堆

逼女學生脫衣、拍裸照！嘉義游泳教練惡行曝光 家長自責：入隊後一直哭

