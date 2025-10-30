一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽

記者林汝珊／台北報導

粿粿、范姜彥豐原先是令人稱羨的夫妻檔。（圖／翻攝自IG）

粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，引起熱議。

回顧夫妻倆戀情，范姜彥豐先前坦承在某一次活動上對粿粿一見鍾情，「覺得這個女生好可愛喔」，之後某次滑到女方IG便默默追蹤對方。直到一年後粿粿生日，他便私訊祝粿粿生日快樂，兩人才開始有了交集，范姜彥豐也多次在節目上公開表示：「是我先追她的」，不料交往6年如今換來背叛，慘遭戴綠帽。

粿粿爆婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐29日在社群重磅爆料痛斥妻子「粿粿」婚內與王子發展越界關係，直言兩人「道德淪喪」，更強調手中握有明確出軌證據，文中還直接標記粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。

