一見雙雕藝術季最後倒數 邀民眾把握機會

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「二零二五一見雙雕藝術季」進入最後倒數二週，這場夏末秋初的雙重藝術饗宴自八月開展以來熱潮不減，累計吸引數萬人次造訪

雲嘉南管理處長徐振能五日表示，活動將於十一月十五日謝幕，歡迎全國遊客把握機會到臺南七股及北門白天賞鹽雕、夜晚看光雕，感受鹽田與藝術交織的極致魅力。

徐振能處長指出，今年一見雙雕藝術季以LINE貼圖人氣明星－胖鯊魚鯊西米串聯鹽雕與光雕兩大展區，陪伴大小朋友展開「鹽路去旅行」。

胖鯊魚鯊西米白天在七股鹽山化身導覽員與民同樂，鹽田文化、人文地標、在地美食、親水互動的鹽味泡腳池、沙灘戲鹽池等藝術創作成為親子同遊熱門景點。