一見面就砍？30歲美容師遭熟客行兇「胸背重傷」 嫌犯疑為陸籍

東京新宿區高田馬場發生街頭刺傷案，30多歲女子遭疑似中國籍男子持刀攻擊，警方正全力追緝嫌犯。（圖／翻攝自日テレNEWS）

日本東京新宿區高田馬場29日中午發生一起街頭刺傷案件，一名30多歲女子遭一名疑似中國籍的30多歲男子持刀刺傷多處，被送醫時仍有意識。警方已將案情列為殺人未遂調查，嫌犯目前仍在逃。

根據《讀賣新聞》等日媒報導，東京警視廳戸塚署指出，當日中午約12時10分，有目擊者報案稱「有女性遭到刺傷」，警方趕抵現場時於高田馬場某建物前的路邊發現一名30多歲女子倒臥，胸部、脇腹與背部均有多處刀傷，隨即緊急送醫。

警方調查，被害人是附近一間美容店的員工。案發前，她正從街道前往位於該建物二樓的美容店，途中在共用走廊遭一名男子尾隨並突遭攻擊。送醫途中，她向警方描述行兇者特徵，並表示該男子是曾到店裡消費過的客人，雙方有面識。據她供稱，嫌犯看似中國籍，年約30多歲。

目擊者補充，嫌犯身高約175公分、體型瘦削，當時穿著全黑裝扮，包括黑色鴨舌帽、黑色夾克與黑色長褲，並背著黑色後背包。刺傷後，他立即逃離現場，目前行蹤不明。

警方已將這起案件依殺人未遂罪立案偵辦，正透過調閱監視器、擴大沿路搜尋及採集目擊者資訊等方法，全力追緝在逃嫌犯。由於被害人曾指出行兇者為熟客，警方也同步調查兩人之間的接觸背景，以釐清動機是否涉及跟蹤或預謀性攻擊。

目前並無證據顯示此次襲擊與其他連續案件有關。警方同時呼籲曾在事發時間或附近目擊可疑人物的人士，盡快向警方提供線索，以加速拘捕嫌犯。當地治安單位已加強周邊巡邏，希望能在第一時間掌握嫌犯動向並防止類似暴力事件再度發生。被害女子目前仍在醫院接受治療，尚未公布進一步傷勢細節。

東京新宿區高田馬場發生街頭刺傷案，30多歲女子遭疑似中國籍男子持刀攻擊，警方正全力追緝嫌犯。（圖／翻攝自X，@Yomiuri_Online）

