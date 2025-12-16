見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字

娛樂中心／蔡佩伶報導

見面會上女粉絲撞臉前妻，曹格忍不住多看兩眼。（圖／翻攝自微博）

46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，雖然情斷3年，不過曹格先前分享唱情歌影片時，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言，引發熱議。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。

根據網友曝光的畫面可以看到，曹格頻頻回頭看這位女粉絲，原來是這名粉絲長相跟前妻吳速玲十分相似，都有著清秀五官以及一頭長髮，就連曹格都詫異表示「你怎麼那麼像我前妻」，合照前還不停反覆確認，甚至露出靦腆的微笑。

廣告 廣告

然而，一票網友也認同曹格的說法，紛紛留言表示「第一眼看到還以為是本人復刻」、「他還有點害羞了」、「神態和氣質都神似，難怪會讓人瞬間恍惚啊」。

曹格曾表示沒忘記前妻。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

連張員瑛也融化！大咖男神主持一半...舉手幫擋雨 畫面美到像拍韓劇

複製爸媽神基因！謝霆鋒、張柏芝18歲兒近況曝 超高顏值秒登熱搜

63歲黃安返回台灣狂讚「這城市」3優點 下秒被抓包違法舉動

才簽約新東家！李燕突爆赴陸「急借錢」慘況 嘆：丟臉丟到中國

