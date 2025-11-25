見面會抓手舔嚇壞朴恩惠 男粉道歉：自己為有趣、願配合處置

韓籍啦啦隊女神朴恩惠遭男粉舔手。（翻攝朴恩惠IG）

韓籍啦啦隊女神朴恩惠今年台來發展，並加盟職籃、職排應援，昨（24日）晚間出席YouTube頻道會員見面會，在製作燒啤過程，因啤酒泡沫溢出沾滿手，竟被男粉一個箭步上前抓手舔吸泡沫，事後朴恩惠經紀雖表示男粉已致歉，朴恩惠心情平復後選擇原諒、不提告，但輿論仍燒不停，甚至質疑「私了」，今（25日）該名舔手男粉終發聲明致歉。

該名男粉今以「Mark Chiu 邱先生」署名公開道歉，指昨（24日）活動現場由他造成的嚴重不當行為，向朴恩惠小姐、其經紀公司團隊，以及所有受到此事件影響的粉絲與工作人員，正式致上最深切歉意。

邱男稱，當時因現場氣氛，「自以為是有趣做出了明顯逾越界線的惡趣味、侵犯他人身體自主權的行為」，造成朴恩惠受到驚嚇與極度不適，對此，深感羞愧並負起全部責任，他也表示將深刻反省，也認無論出於什麼情緒都沒有任何理由或立場做出如此越界舉動。

邱男表示，願意接受主辦方、經紀公司與相關單位所有後續規範與處置，並將積極配合調查或管理措施；事發後朴恩惠經紀公司OM娛樂正式聲明坦承，當下朴恩惠感到不適，但在男粉第一時間致歉後選擇不追究和原諒。

OM娛樂由YouTuber韓國女生Judy創辦經營，她也幫朴恩惠和另名同樣來台應援的韓籍啦啦隊員李素泳開設YouTube頻道，並以維持頻道運作為由，開設會員制度，當中最高等級每月4,800元「OM啦啦隊秘密聚餐」，福利就是能每月和啦啦隊女神一起用餐聚會。

