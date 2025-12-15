見面會粉絲撞臉「前妻吳速玲」曹格真實反應曝光！

曹格和前妻吳速玲。(圖／本報系資料照)

馬來西亞華裔歌手曹格與造型師吳速玲於2008年結婚，歷經14年的婚姻後，在2022年宣布離婚，結束兩人的夫妻關係。近期，曹格在社群平台發布與粉絲的互動影片時，意外引發話題：有粉絲長相與前妻極為相似，讓他也忍不住驚訝回頭多看一眼，畫面曝光後引起網友熱議。

在最近的一場粉絲見面會上，曹格與一名長髮美女合照，對方五官與他的前妻吳速玲極為神似。影片中，她坐在曹格旁邊比YA準備拍照，曹格見狀甚至回頭再三確認，這反應既驚訝又帶點逗趣，引來現場觀眾一片笑聲，也讓影片在網路上被反覆轉發討論。

網友對此留言紛紛表示認同與驚奇，包括「真的越看越像，難怪會讓人反覆確認呀」、「連細節處的感覺都像，真的太奇妙了」、「曹格見網友像前妻那反應十分逗趣」、「這也太像了吧，第一眼看到還以為是本人復刻呢」、「他還有點害羞了」、「曹格遇到翻版吳速玲」、「連前夫都懷疑，你說呢」、「神態和氣質都神似，難怪會讓人瞬間恍惚呀」、「曹格的反應承包了我今日的笑點」。

事實上，曹格今年8月曾在小紅書分享自己演唱《寂寞寂寞不好》的影片，影片中他深情詮釋歌曲，吸引粉絲留言稱「唱得好痛啊，舅公」、「好聽，聽得心好痛，太痛了」。當時曹格也在留言區回覆：「其實我還沒忘掉速玲。」雖然隨後刪除留言，但仍被網友截圖流傳，讓粉絲再度聚焦他對前妻的情感，也為這次「撞臉粉絲」事件增添更多話題性。

