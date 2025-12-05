見韓戰老兵、接受敵國洗腦？烏克蘭兒童被送北韓軍營 梅蘭妮亞也介入

烏克蘭方面近日提出新的指控，稱俄羅斯不僅強行帶走烏克蘭兒童，甚至將其中部分兒童轉移至北韓的營地接受灌輸與訓練。此一說法引發國際關注，但目前仍待更多證實。 圖:翻攝自X帳號@NiKiTa_32156

[Newtalk新聞] 烏克蘭方面近日提出新的指控，稱俄羅斯不僅強行帶走烏克蘭兒童，甚至將其中部分兒童轉移至北韓的營地接受灌輸與訓練。此一說法引發國際關注，但目前仍待更多證實。

根據烏克蘭線上媒體《基輔獨立報》週三報導，烏克蘭區域人權中心法律專家卡捷琳娜·拉舍夫斯卡在美國國會一場小組委員會聽證會上作證指出，至少有 2 名遭綁架的烏克蘭兒童被送往北韓的「松島院」營地。

拉舍夫斯卡表示，一名來自俄軍佔領下頓涅茨克地區的 12 歲女孩米沙，以及一名來自辛菲羅波爾、年僅 16 歲的女孩莉扎，被強行轉移至距離家鄉約 9,000 公里的北韓營地。她並指出，孩子們在營地內被教導「消滅日本軍國主義者」，甚至被帶去會見曾在 1968 年美國海軍「普韋布洛號」遭襲事件中參與攻擊的北韓老兵。

烏克蘭區域人權中心法律專家卡捷琳娜·拉舍夫斯卡在美國國會一場小組委員會聽證會上作證指出，至少有兩名遭綁架的烏克蘭兒童被送往北韓的「松島院」營地。 圖:翻攝自X

該營地被推測為位於元山、建於 1960 年的「松島園國際兒童營地」，但官方尚未確認。依據烏克蘭官方的「戰爭兒童」資料庫，自 2022 年 2 月俄羅斯全面入侵以來，已有至少 19,546 名烏克蘭兒童遭強行帶離家園，被送往俄羅斯本土或俄軍控制區域。

與此同時，美國第一夫人梅蘭妮亞近期宣布，經其斡旋，俄羅斯已將 7 名烏克蘭兒童釋放並送返。這 7 名兒童包括 6 名男孩及 1 名女孩，均已與家人團聚。梅蘭尼婭表示：「我致力於確保該地區兒童安全返回家庭，這一承諾堅定不移。」

