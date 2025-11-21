見韓談財劃法 卓：盼立院速審「阻不法行為」

行政院提出號稱史上最高的院版財劃法，院長卓榮泰前一天拜會立法院長韓國瑜，討論115年總預算案，並強調希望立法院能盡速排審此法案，以阻止不法行為的擴大。 行政院版財劃法提出的總金額為一兆2002億元，相較於修法前的舊版一兆131億元和修法後的新版一兆4329億元，院版金額介於兩者之間。

卓榮泰（圖／TVBS資料畫面）

在野黨團批評院版財劃法中有2646億元的計畫補助款被政院片面刪除，認為這是偷換概念。 民眾黨團總召黃國昌指出，院版財劃法實際上是違法偷挖掉補助款，批評執政黨說謊欺騙社會。 民進黨團幹事長鍾佳濱表示，院版給地方的金額比新版多出超過1000多億元，是有史以來最高的，並指出包括國民黨桃園市長張善政已表示支持。

院版財劃法（圖／TVBS資料畫面）

民眾黨團認為院版剋扣給地方的財源，在計畫型、一般性補助款及中央統籌分配稅款上全部都減少，整整少了2327億元。 行政院祕書長張敦涵表示，這次補助總額都有增加，16縣市成長27.4%，六都成長15%，並強調垂直分配創新高。 國民黨立委謝龍介批評，行政院的財劃法沒有明確公式讓各縣市計算應得的款項，並指出政院在輔選時會暗示選對人才能獲得更多資金，例如一個漁港可以拿到81億元。

