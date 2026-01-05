見馬杜洛被活捉！中共國師李毅哽咽「自搧巴掌」 律師揭崩潰原因

國際中心／林昀萱報導

中共「國師」李毅得知美國竟然能在一夜之間，活捉委內瑞拉總統馬杜洛，氣得自打巴掌。（組圖／翻攝自李毅YouTube）

美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為「中共國師」的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方行動發表看法，過程中情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌，畫面在Threads上引發熱議，律師林智群也分析他崩潰原因。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國紐約接受司法審理。

馬杜洛被活逮。（圖／翻攝自白宮X）

這場震撼全球的軍事執法重塑了拉美政局，引發國際關注。曾多次發表統戰評論的中國社會學者李毅，4日在其YouTube頻道談及美軍突擊委內瑞拉並逮捕馬杜洛夫妻一事時表示，委內瑞拉首都距離美國首都華盛頓約3300公里，美方仍能將馬杜洛夫妻「活捉」帶走。他在影片中情緒激動，直言「我都覺得我都不是人了」，過程中一度哽咽，並出現自搧巴掌的舉動。

李毅過去被外界稱為「中共國師」，曾多次發表涉及武力統一的相關言論，2019年來台期間遭我國政府驅逐出境。林智群律師4日也在臉書分析李毅崩潰的原因，直指「是因為他長久以來都相信『中國軍力跟美國只差一點點，打台灣唾手可得』，突然發現距離不只是一點點，而是好幾代。你在哭什麼啦沒出息！」

