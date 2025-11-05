《見鬼》彭氏兄弟相隔12年執導！《拾荒法師2》宣佈開鏡

《拾荒法師2》開鏡，預計於明年1月殺青。（圖／852Films提供）





動作電影《拾荒法師2》近日在香港隆重開鏡，康復後精神奕奕的監製陳子聰首次現身，率領主演何超（何超儀）、波斯男神Iman，以及本片黃金製作班底，相隔12年再度聯手執導的《見鬼》知名導演組合「彭氏兄弟」彭順、彭發，還有金牌編劇葉廣儉、袁和平班底的武術指導陳少華（財哥）與黃劍偉（偉哥），陣容星光熠熠。

康復後的監製陳子聰出席《拾荒法師2》開鏡儀式精神奕奕。（圖／852Films提供）

為了拍出真實動感，何超與Iman在《拾荒法師2》拍攝前經歷9個月的武術特訓。何超透露：「我們不是拍『硬碰硬』的那種大場面，而是偏向體操式的中國武術，武術導演特別邀請中國武術團隊為我們特訓，我們要練的是各門派的招式及各種兵器的運用，從拳腳對打到舞刀弄槍，每一個細節都要練得精準。」

首次挑戰動作電影的Iman坦言，這是一部火力全開的動作片，對體能有很嚴格的要求：「這是另一個層次的表演，我們要學的不只是打鬥，更包括演技、節奏與情感的控制。這9個月對我來說是全方位的訓練，非常難忘。」監製陳子聰則表示：「起初看到他們練到全身是傷，相當擔心。後來看到他們訓練上了軌道，我知道他們體能上可以應付，因此放心開拍，現在我對他們充滿信心，雖然辛苦但值得！」

港星何超、波斯男神Iman出席《拾荒法師2》開鏡，兩人將在片中有大量動作戲，令人期待。（圖／852Films提供）

除了武打動作戲以外，Iman在《拾荒法師2》中將挑戰「全廣東話」演出，為此他花了大半年苦練廣東話，更要在拍攝前背熟劇本上的每一句台詞。現場他以廣東話跟工作人員打招呼，而監製陳子聰在旁則笑說:「再講就沒驚喜啦！」要大家到時進戲院看他的廣東話學習成果。

《拾荒法師2》是彭順與彭發繼2013年電影《逃出生天》後，相隔12年再次以「彭氏兄弟」之名合導的作品。兩人過去合作的《見鬼》系列、《無聲火》與《風雲II》等片皆屢創佳績、享譽國際。談到睽違12年再度攜手，彭發笑說：「這些年接受訪問時，記者總會問我們何時再合作，我們都會想什麼時候再來合作拍一部呢？《拾荒法師2》正是最好的時機，集結我們都很喜歡的元素，我們相信一起合作會有新的火花。」

相隔12年合作默契沒有改變，彭順說：「我們分工清晰、互相信任，如果意見不同，也會尊重對方的創作判斷。」兩人皆指出，本片拍攝上的最大困難在於動作：「這部片融合中國武術、搏擊、兵器對打、驚悚與喜劇等元素，男女主角需要應付大量動作戲份，那9個月的訓練是必需的，我看到他們身上的傷痕，知道他們都很認真對待這部片，而這部戲將打造出大家從未見過的何超，會令大家耳目一新。」

《拾荒法師2》武術指導由曾任袁和平及袁祥仁班底的陳少華（財哥）與黃劍偉（偉哥）擔任，兩人皆曾參與《追殺比爾》、《霹靂嬌娃》等好萊塢動作大片，以及《一代宗師》。財哥表示：「本片最大的特色，是將中國武術各大門派的招式融合起來，搭配吊鋼絲與特技，難度極高。」偉哥也盛讚兩位主演的敬業態度：「Iman雖然從未受過武術訓練，但他很認真學習，九個月來從踢腿過腰，到能踢過頭，整個人筋骨都鬆了，可見下了多少苦工。除了訓練之外，他一星期有6天跑健身房，風雨無阻，把身材保持得很好，這些都是嚴格的自律與堅持。」

《拾荒法師2》更邀請兩大影帝謝君豪與「肥貓」鄭則仕加盟。謝君豪飾演何超角色的師父，也有不少動作戲，他笑說：「這次角色很有驚喜，會有意想不到的反轉。」鄭則仕則飾演老謀深算的富商，是全片唯一不用打的角色，用心機與智慧掌控全局，完全符合他的戲路。《拾荒法師2》預計於2026年1月殺青，而系列首集《拾荒法師》也將於2026年中上映。



