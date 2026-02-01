見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了

近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。（示意圖／翻攝自pixabay）

近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。照片中可見一顆未切開的西瓜，隨著水流在清澈海域中載浮載沉，發文者特別提醒民眾，若於特定時間與地點發現西瓜，切勿撿拾，引起網友高度關注與揣測。

該名發文者林姓男子表示，日前在網路上公開提醒，若於1月31日當天在小琉球大福漁港或厚石一帶看到海面上漂浮的西瓜，務必不要觸碰。

原PO進一步說明，這並非惡作劇或戲水行為，而是源自民間流傳已久的招魂儀式。依其說法，儀式進行前，會在西瓜表面寫上失蹤者的姓名與生辰資料，經誦念經文後將西瓜投入水中，象徵將訊息傳達給亡者，希望能指引其歸返。他也感嘆的說，「拜託教練該回家了，妳已經玩很多天了」。

廣告 廣告

相關習俗也被部分民間信仰解讀為「以物換物」或「引路回家」，寄託家屬盼望尋回親人的心願。貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「有個習俗，西瓜漂在海面上，突然在那裡沉下去，在底下就能找到回不來的人」、「西瓜招魂的方式好像香港比較常見，聽說是因為西瓜的潮汕話像吸鬼，臺語的西瓜音近西歸，而廣東話中的西瓜叫法像屍瓜，都是具有類似提醒死亡，或是希望歸來的意象，再者形狀還有很像人頭的部分，而瓜在廣東也有死亡的含義。」

此外，也有網友補充，從實務層面來看，「這個在溪流滿適用的，因為正常西瓜浮在水面，會下沉應該會有很強的下吸暗流，所以有很高的機會找到大體，但海域的話每天流水方向都在改變，可能就比較沒這麼適用了」、「用科學的說法是，海流經過暗礁會出現漩渦，往下的那種，很多東西被捲進海底後就一直集中在那邊，只要漩渦不消失，就一直在那邊」。

截至目前，該起失蹤事件仍未有進一步消息，相關討論持續在網路上發酵。無論從民俗信仰、心理層面或實際經驗來看，這顆隨波漂流的西瓜，承載的並非怪談，而是家屬對親人平安歸來的一線希望。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／信義區民宅清晨大火 40歲男燒燙傷、女住戶命危

在家DIY「網紅美食」 4人吃完後「手變藍色」還上吐下瀉

伊朗1天2起爆炸「釀至少6死」！官方稱瓦斯外洩…居民傻眼：根本還沒接管線

辦公室傳呻吟聲！房地產CEO「激戰網紅女下屬」 女主角身分遭起底