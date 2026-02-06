見《豆腐媽媽》替身意外超震撼！男星爆7樓摔落驚魂：差1公分下半身癱瘓

〔記者蕭方綺／台北報導〕武行演員蘇德揚1月20日拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》時，擔任替身演員不幸發生工安意外，消息曝光後引發外界譁然。看到相關新聞，張雁名感觸良多，直言十分難過，也勾起他15年前拍攝《新兵日記之特戰英雄》時的驚險回憶。

他透露，當年醫生曾警告「只差一公分就會傷到神經，可能導致下半身癱瘓」，至今舊傷仍偶爾隱隱作痛。身為過來人，他誠心為這名替身演員祈禱，盼能早日康復。

張雁名當時在軍教戲中飾演排長，拍攝一場垂降訓練戲碼時，意外自7樓高處墜落，緊急送醫後，發現腰椎出現壓迫性傷害，醫生評估至少需3個月才能完全復原。

他回憶當時現場準備了兩條繩索，原本慣用的那條操作不順，便臨時改用另一條，沒想到繩索過細，抓握不穩，瞬間失足墜地，根本來不及反應，「掉下去那一刻，只覺得腰快斷了。」事後醫生告訴他，若受傷位置再偏一點，後果恐怕不堪設想，這段驚魂至今仍讓他難以忘懷。

