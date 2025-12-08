見80歲老嫗獨居 80歲老翁竟凍未條2度侵入住宅猥褻

老婦人遭鄰居侵入住宅猥褻。示意圖。（圖片來源／Unsplash）



年約80歲的朱姓老翁，見到住家附近有位與他年紀相仿的老婦人獨自1人居住，沒想到竟起色心，在農曆七月半中元普渡時，2度侵入老婦人家中猥褻，由於老婦人的孫女怕阿嬤忙著拜拜怕發生意外，開啟網路攝影機觀看，才發現阿嬤遭到欺侮，因此報警處理，台北地檢署調查後認為朱老先生涉犯《刑法》加重強制猥褻罪，依法起訴。

據了解，這名老婦人有點失智，但她一直都習慣住在自己的老宅，由於家人都在外打拚，老人家平時都是一人獨居，不過為了掌握老人家平時在家生活的情形，家人在家中安裝網路攝影機，兒孫可以隨時透過網路查看老人家在做什麼。

今年9月6日、農曆7月15日的下午，老婦人的孫女怕阿嬤在家裡忙著中元普渡太操勞，就開啟網路攝影機查看，竟見到1名老人進到阿嬤的房內對她上下其手，家人得知後火速前往老人家的住處，同時檢視之前的監視畫面，發現這名老人在當天上午就曾闖入家中欺侮老婦人，隨即報警處理，警方從監視畫面鎖定住在附近的朱老先生，將他函送法辦。

同樣年約80歲的朱老先生，在家人陪同下接受檢察官偵訊時，雖然承認有進到告訴人的家中，但否認有觸碰對方私密處，由於朱老先生堅稱沒有做這件事，但監視畫面卻拍清清楚楚，檢察官認為老先生侵入住宅對老婦人上下其手，已涉犯2個《刑法》強制猥褻罪罪，依法起訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

