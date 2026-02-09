[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

面對2026地方大選提名紛擾，國民黨主席 鄭麗文 上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，針對台中市與新竹縣長提名爭議一一說明。她強調，黨內一切提名作業均依既有制度進行，不會為任何人量身訂做，更不可能在比賽進行中臨時更改規則。

「規則不能邊打邊改！」鄭麗文重話定調新竹縣提名 力挺陳見賢：絕對公平、沒有球員兼裁判。（圖／翻攝《歷史易起SHOW》專訪）

鄭麗文指出，台中市長提名原則上不會進入初選，除非協商破局才會啟動；而新竹縣的情況亦相同。她說明，當初協商過程中，因立委 徐欣瑩 堅持協商破局，才依黨內長年沿用的「七三比」制度自動進入初選。這套制度自連勝文參選台北市長以來，多次適用於立委提名案例，屬於國民黨明文規定，若要調整，必須循正式程序，絕不可能「比到一半才改遊戲規則」。

她進一步強調，國民黨提名辦法多年來一體適用，已充分考量各種選舉情境，沒有任何「意外條款」或奇怪設計。她也提醒有意參選的同志，應先熟悉黨內規則，避免因誤解制度而產生不必要的情緒反應，甚至影響自身權益。

針對外界質疑新竹縣長提名「球員兼裁判」，鄭麗文直言這樣的說法並不成立。她指出，陳見賢 長期擔任縣黨部主委並非特例，過去包括高雄、屏東、台南等地，都有黨部主委參選的前例，行之有年。她強調，新竹縣提名過程完全依規定進行，「絕對沒有球員兼裁判的問題」。

鄭麗文最後也呼籲，黨中央與地方黨部在協調過程中已多次清楚說明規則，參選同志應冷靜聽清楚、看明白制度內容，過度施壓或指責不但無助於選情，也不可能讓規則因個人意志而改變。

