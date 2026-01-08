規則大轉彎仍難救綠電缺口 業者苦喊風電本土供應鏈恐ByeBye

經濟部舉行「離岸風力發電區塊開發第3期選商機制草案說明會」，在場業者們討論熱烈。

經濟部今（8）日下午推出離岸風電3-3期選商機制草案，將釋出3.6GW容量，但相關區域還未公布，業者質疑一片新的「素海」，全都要重新評估，像是環評、地層探勘等，根本趕不上目前科技巨頭、半導體產業需要的2030年綠電需求，且先前國產化從必修、變成積分選項之一，恐讓先前努力打造的本土供應鏈「國產化ByeBye」。

經濟部舉行「離岸風力發電區塊開發第3期選商機制草案說明會」，活動當下，正值冬季的風電盛產期，發電量高達3346MW，占整體發電量超過11％，然而目前台灣離岸風電已陷入「進度斷層期」，有些案場融資不足而延後、甚至幾乎棄案。

所以說明會現場有不只一家業者提到，3-3期已緩不濟急，很多高科技用電大戶著急要綠電，不如將先前3-1、3-2未完成的案場重新釋放出來，畢竟先前許多業者投標時，已做過評估與規劃，操作起來會更快，但政府方面，擔心被已得標的業者抗議不公，因此未鬆口，多次提到要等3-3期做完再另案處理。

業者向本刊表示，2022年完成招標的3-1期風場，目前僅一家公司、一案場融資到位，2023年招標的3-2期，有簽約者遇到財務問題、人員解編、募資困難等，有些案場很明顯是做不下去了。

先前有光電業者跟本刊透露，由於太陽能發電在去年突遭「新光電三法」限制，很多原本規劃中的大型地面型案場直接破局，造成某些綠電大戶的合約規畫出現嚴重缺口，評估後發現完全趕不上原本承諾的RE100進度，所以不得不轉向價格更高的風電開發商，但僧多粥少，原本風電就因先前的建造成本上漲、缺工缺料等問題停滯不前，所以向政府喊話，要替風電業者鬆綁。

但目前政府推出的措施未解決關鍵痛點，也就是地方政府不放行、銀行融資不易、成本高昂等問題，有業者在說明會上公開表示，「能借得到錢的就是那幾家」，只有一個保底收購根本無法說服銀行融資，不如來個真正的優惠，減少各種給予台電、基礎建設的費用，或是跟地方政府溝通放行等，對風場整體成本結構才是真正的獎勵。然而這些需求，在場的官員層級無法處理。

對能源署來說，也很為難的一點，就是先前國產化政策後，業者已分為三派，第一是已取得案場的相對優勢者，第二是先前砸巨資扶植本土產業鏈的業者，第三則是希望門檻更低的新進成員，因為都是競爭對手、三方需求都不同，能源署怕被說是偏向哪個陣營，動輒得咎，只要是公開場合、就很難取得共識。

有業者提到，先前好不容易組織起來的國產供應鏈，就是因為有強制國產化的政策，促進他們努力投資，但後來因歐洲業者的反對就整個翻盤，對台灣本土廠商真的很不公平，如果這次使用國產設備僅是「積分項目」的其中之一，開發商當然會選擇相對容易的環保活動來賺ESG的分數，像是漁村共生、鄰里共好等項目來加分，「如果供應鏈的本土廠商們知道3-3玩完了，它們怎麼有動力繼續下去，更何況現在已經很難做了。」

