【規則揭曉3-1】風電3-3選商動了！ 風場建設實績可加分 有不良紀錄者心驚驚

能源署1月8日舉行離岸風電3-3選商草案說明會。吳馥馨攝



雖然略有延遲，但經濟部仍在2026年伊始就明確釋出離岸風電3-3動起來的信號。經濟部長龔明鑫表態，盼最快第1季、最遲不逾上半年讓選商辦法底定，下半年完成選商，明（2027）年實質啟動。

據1月8日公布選商草案，有別於過去以競價、國產化分數進行選商，3-3不再強制納國產化承諾，也無需競價，改以開發商實績、財務能力、專案執行能力等3類指標做為履約能力審查的標的；ESG項目更是首度入納入衡量指標。

這意味著，過去在台灣成功完成風場建設，已有併網發電實績的開發商就占有相當優勢；而過去曾發生逾期完工、未簽約、提前解約等不良紀錄，卻有意參與3-3選商的開發商，現在心情恐怕「剉咧等」；至於過去曾承諾國產化項目，最後卻推三阻四沒有達成，「都將被記小點點」。

廣告 廣告

據3-3選商草案，併網年度落在2030年、2031年，規劃分配容量高達3.6GW。單一申請案的分配容量在300MW至1GW之間，容量密度下限比照以往，每平分公里不小於7MW。

不良紀錄通通扣分 解約一口氣扣20分最慘

選商以技術、財務等履約能力競比，滿分為100分，及格為70分。其中，開發商實績占35分；開發商及其股東在國內外實績皆可納入。能源署副署長陳崇獻說明，過去在台灣開發實績列入加減分，提前完工併網加5分，每延後6個月扣1分，選商後沒有簽約扣3分，提前解約則扣20分。

開發商財務能力占30分，開發商及其股東公司淨值、基金、自有資金規模納入評分。

專案執行能力則分2大塊，申請案執行程度占20至25分，ESG規劃（含在地產業效益、減碳規劃）占10至15分。陳崇憲表示，這類別的分數分配將聽取業者意見，再決定哪項指標的給分占比大一些。

履約能力審查配分。取自能源署3-3選商草案

依照先前向WTO承諾，3-3選商不再強制要求國產化，但首度將ESG納入審查項目，業者若採取在地供應鏈就近供應，減少碳足跡就能加分。而且ESG項目擬採「Openbook」方式評分，只給方向指引，不會明確訂出ESG項目，以免狹義定義造成過度侷限。

費率以開發商與企業簽署購售電合約（CPPA）為主，以台電迴避成本做為保底收購價為輔；陳崇憲表示，為利開發商財務規劃，迴避成本日後會給予固定價格。

祭獎勵機制！提早完工 ESG承諾更優可延長售電

為鼓勵業者提早完工併網，以及提出更精進的ESG目標，3-3選商首度以延長售電期間做為提前完工、ESG效益優於原承諾的獎勵機制。舉例來說，風場原承諾在2031年12月完工，但最終提早1年於2030年12月完工，將獲得售電期間由原訂20年延長為21年的獎勵。

至於ESG效益優預期的具體延長售電期間，能源署長李君禮表示，將由評分決定，但會訂一個上限期間。至於是否出現選商壓低ESG承諾，以利日後爭取延長售電期間的亂象？李君禮表示，開發商恐要承擔選商期間因分數不高而落選的風險。

更多太報報導

【規則揭曉3-2】ESG首納風電選商指標 Openbook考試業者自填答卷心慌慌

離岸風電3-3今對外說明 經長龔明鑫表態：盼今年完成選商、明年正式啟動