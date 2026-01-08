【規則揭曉3-2】ESG首納風電選商指標 Openbook考試業者自填答卷心慌慌

離岸風電3-3選商首納ESG指標，卻未明確列出評分項目，是Openbook考試。廖瑞祥攝



我國離岸風電選商進入區塊開發第3階段，選商審查標準首度納入ESG評分，卻沒有明確評分項目。環團樂見終於採納ESG指標，但開發商及供應鏈卻滿頭問號，猶如拿到考卷卻沒有考題，還是Openbook考試，業者心慌慌。

離岸風電3-3選商的履約能力審查中，滿分100分，目前在「專案執行能力」項下，占比約10分至15分為ESG規劃；不過卻沒有明確的拿分指標。

說明會上，有環團建議，有關在地產業效益應有具體的項目，依照難易程度、投入資源比例來訂權重分數，以達到實質的政策引導效益。也有業者憂心，如果沒有明確項目，最終恐淪為業者之間的作文比賽。

風機供應商台灣維特斯（Vestas）與會代表、公共事務資深經理張雅惇也說，Openbook考試對業者也算是甜蜜負擔，作為供應商還是希望政府給予可供參考的樣態，才有可依循方向。

對此，能源署副署長陳崇憲表示，有關ESG構面，雖然業者期盼能明確範圍，不要採Openbook的考試方式，但能源署目前傾向維持開放想法；以免條列式定義，恐會狹義只達成某些效益。他並進一步舉例，包括提升在地經濟效益、提升在地溝通效益，對台灣生態環境有更好的技術，都是ESG範疇，沒有侷限在某些效益，未來也會與開發商就權重進行討論。

陳崇憲也在答覆台船環海提問時明確表示，開發商的供應鏈若採用本土船舶，就會納ESG加分項目。

另外，3-3選商辧法也增列，若最終ESG效益優於預期規劃，將給予延長售電期間的獎勵；與會者關切，具體能延長幾年、認定標準為何、在地化有否明確比例、是否需要第三方查核等。

西門子歌美颯代表則建議，公司在台灣設有亞太唯一一座機艙廠，雇有500名員工，選商草案將ESG效益優預期列為加分項目，可以延長售電期「N年」，他認為應該要以「等比年數」方式增加，而不只於「等加年數」，才更具誘因。

對此，能源署長李君禮表示，草案說明會是框架式討論，會先收集廠商意見後再進一步完善。歡迎各界在將意見以書面方式，於1月19日（周一） 透過正式公文送到能源署。

