【規則揭曉3-3】選商起跑好時機？2大風電巨擘各有盤算 說明會再飄煙硝味

離岸風電3-3選商草案出爐，說明會現場再次發生CIP與沃旭2大開發商巨擘對「起跑時間點」各有解讀，雖不若以往劍拔弩張，卻也隱隱飄出煙硝味。手中仍有3-1、3-2案場待完工的CIP董事總經理許乃文表達了對2030、2031年完成併網的質疑；而之前選商意外落馬的沃旭台灣區董事長汪欣潔則表示，「很高興看到3-3有了起跑線」。

因遭遇俄烏戰爭及疫後開發成本大漲，加上美國總統川普多次對離岸風電發表不友好的言論，全球離岸風電都仍在逆風期，以致3-3選商已比原訂延遲約一年。

CIP憂3-3現在起跑也趕不上2030年

許乃文表示，就她從半導體RE100的客戶得知，所謂2030年RE100的要求，是要在2029年就要確定的綠電來源，如今趕在此時選商是為了滿足半導體業者在2030年、2031年的RE100要求，恐怕仍有時間差。

許乃文指出，CIP在3-1、3-2（渢妙風場）皆獲配容量，是台灣「首屈一指」的開發商，若要依3-3選商規劃在2030年、2031年併網發電，相當於5年內要從沒有電業籌設許可的「一片素海」中完工，恐怕有難度。許乃文建議，3-3與其從「一片素海」中展開，不如從3-1、3-2未如期開發的風場中遞補，才能讓本土供應鏈不斷鏈。

許乃文也認為，3-3給出提早完工可以延長售電的獎勵，以及「海闊天空」的ESG優於預期獎勵，並祭出採台電迴避成本保底收購以利銀行融資等機制，不如讓台電減收電網加強費、免付每座風場約40億、50億甚至60億元的轉供費用，才是有感獎勵。

沃旭有信心「短跑」也能5年達陣

而隨後發言的汪欣潔卻有不同表達，她表示，沃旭期待3-3選商「滿久的」，很高興看到「有了起跑線」。汪欣潔更直言，開發商之間為競爭關係，自然會因手中有沒有風場而有不同的立場，但以她2018年就參與選商的經驗來看，當時也是「短跑」就取得籌設許可，只要大家願意做，就有可能在5年內完工。

汪欣潔並意有所指，即便3-3風場未及滿足半導體業在2030年RE100的目標要求，不代表2030年後就不需要綠電。

二大巨擘對壘非首次

2大風電巨擘再次不同調，外界再次回憶起2024年3月中旬能源署舉行離岸風電3-2期選商作業說明會，原本當天是教業者「如何寫考卷」，未料卻演變成2大風電巨擘與各自供應鏈爭論起「考試是否該如期舉行」。

當時CIP與其風機供應商Vestas主張3-2選商「延期」，沃旭與其風機供應商西門子歌美颯則主張「如期」，雙方你來我來激烈爭辯，氣氛劍拔弩張，時任副署長李君禮還出面替雙方緩頰。

最終經濟部維持原訂選商期程，但結果卻跌破外界眼鏡，當時憂心時間太緊迫高喊要延後的CIP，反而如期參加選商並順利在3-2期獲配600MW（渢妙二）容量；主張儘速選商的沃旭卻意外落馬，加上3-1主動棄權沒參與，迄今在第三階段區塊開發未獲配任何容量，雙手空空沒半座風場。

