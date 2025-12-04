規則重寫新時代，驗證AI與綠色經濟的企業進化論

​在永續規範加速成形、AI 技術急速擴張的雙重壓力下，全球企業正面臨商業和治理模式全面重整的關鍵時刻。為協助產業掌握國際標準脈動，SGS 近日舉辦「2025 年度頒獎典禮暨產業交流論壇」，以「定義規則，驗證未來：開啟 AI 與綠色經濟的企業進化論」為題，透過頒獎、專題演講與跨產業對談，呈現台灣企業在 AI 治理、ESG、品質管理與數位創新上的最新進展與治理思維。

​上午典禮中頒發 ISO Plus Awards、ESG Awards、IT Awards 及年度創新獎等四大獎項，共表彰 42 家企業的卓越實績。同時特邀人工智慧科技基金會詹婷怡董事長與商周CEO 學院邱奕嘉院長進行專題演講，從 AI 倫理治理與策略執行力兩大面向，點出台灣企業在全球競局中建立可持續、可信任治理能力的下一步。

延續上午的脈絡，下午的產業交流論壇，集結零售、製造、金融、電信等產業領袖，深入探討 ESG × AI 如何重塑企業治理版圖。SGS管理與保證事業群鮑柏宇副總裁在啟動儀式中指出，AI 已不僅是技術競賽，更涉及流程、制度、合規與信任的全面治理；永續則從公益延伸為企業競爭力的必要條件。面對快速成形的國際規則，唯有率先建立可驗證、可持續、值得信任的治理能力，企業才能在全球競爭中取得先機，SGS 也將以專業驗證與國際標準持續協助企業與國際接軌。

SGS台灣檢驗科技攜手商周CEO學院舉辦2025 年度頒獎典禮暨產業交流論壇，與產官學各界專家代表一同回應綠色經濟及AI治理的趨勢與展望。（左起：SGS 何星翰營運總監、中經院曹添旺董事長、商周劉佩修創新長、SGS 曾偉明首席長、SGS鮑柏宇副總裁、台達電子周志宏副總裁暨永續長、SGS謝禎濤營運總監）





永續，不再是成本—而是零售與製造的「第二成長曲線」

​商周劉佩修創新長在引言時表示，即使國際逆風強勁，台灣企業仍持續推動永續，而經管會更將治理評鑑全面升級為「ESG企業治理評鑑」。她強調企業必須與國際標準接軌，因應碳費與碳稅，才能在全球永續競爭中持續站穩腳步。

​遠東太平洋SOGO百貨黃晴雯董事長分享：「永續不是加法，而是整合。」她以門店改造為例，每一座據點都因地制宜，引入循環經濟與社會共融，讓綠色行動與商業體驗自然融合。這也佐證“在消費者用錢投票的年代，永續正悄悄轉變為服務業的品牌紅利。”的趨勢！

​台達副總裁暨永續長周志宏表示，台達身為全球供應鏈關鍵角色，淨零任務已不是選擇題。台達的作法是「先盤點、後治理」，用五大面向測量成熟度，再逐步深化。他提醒：若沒有標準，永續會演變成企業版的「各說各話」。

​商周劉佩修創新長更指出，從碳費、碳關稅到新版企業治理評鑑，台灣企業遲早得迎上國際規則。「不是你相不相信永續，而是你的客戶一定會要求。」她這句話，幾乎是給所有企業的下戰帖。中經院曹添旺董事長從宏觀經濟角度補充，全球資金、金融市場與國際規範皆已把永續視為企業競爭力的一部分：「永續不是成本，而是影響企業未來融資、接單與國際合作的關鍵。」SGS管理團隊也提出關鍵要素：ESG 驗證不是為了「證書」，而是為了讓永續變成一種企業體質。這也是第三方驗證的價值所在——推動永續成為一種可以被複製的能力。



【ESG Forum】未來的規則，從這裡開始-綠色經濟全揭示對談(左起：主持人商周劉佩修創新長、與談人包含太平洋崇光百貨黃晴雯董事長、台達電子周志宏副總裁暨永續長、中華經濟研究院曹添旺董事長、SGS謝禎濤營運總監）





AI 不只是工具，也是風險與治理的開端

​進入 AI 議題前，商周劉佩修創新長再次拋出一個關鍵提醒：「AI的挑戰，不在於企業會不會用工具，而在於你是否具備一套能管理這些工具的制度。」她指出，現在所有企業都在導入 AI，但真正的競爭力差距將來自「有沒有把治理架構建起來」。

​台灣大哥大蔡祈岩資訊長直指盲點：「企業談 AI 時，最危險的不是做錯，而是錯過。」他以歷史案例提醒，在典範轉移時代，落後者往往不是被技術打敗，而是被猶豫擊垮。他提出 AI 治理的五大維度，並指出 AI 基本法將成為台灣下一波創新的重要基礎：「法規不是要綁住企業，而是讓我們更快跟上世界。」



​永豐金控李相臣資安長，則揭開另一面：AI 的「美麗與錯誤」。從 AI 生成詐騙郵件命中率高達 54% 的驚人數據，到全球 51% 網路流量已由機器人產生，他提醒企業：AI 時代，資安不再只是「技術細節」，而是國安層級的韌性競賽。他的結論一針見血——治理永遠是「人＋AI」，不是用 AI 替代人，而是用 AI 放大人的判斷。

資策會范俊逸執行長則從國際規範切入，解析各國在 AI 法規與治理架構的進度，點出台灣在制度化進程上的差距。SGS 何星翰營運總監隨後呼應：AI 只有在可審核、可追溯的情況下，才能真正讓企業放心落地。



【AI Forum】未來的規則，從這裡開始-AI治理全揭示對談(左起：主持人商周劉佩修創新長、與談人包含台灣大哥大蔡祈岩資訊長、永豐金控李相臣資安長、資策會范俊彥執行長、SGS何星翰營運總監）





下一步？企業的競爭力，取決於「能否被世界驗證」

​當 ESG 遇上 AI，所有企業都站在同一個十字路口：不是要不要做，而是做得夠不夠快、夠不夠好。從零售到製造，從金融到電信，每位講者都指向同一個答案：治理—是企業面對未來的共同語言。它需要標準、需要制度、需要第三方驗證，也需要領導者真正站上第一線。這場論壇，最重要的啟示或許不是技術本身，而是：在一個規則正在被重新制定的時代，企業若想保持競爭力，必須讓自己成為「能被世界信任、能被世界檢驗」的組織。而這場關於永續商模與 AI治理的革命，顯然已悄悄從台灣開始發生。

