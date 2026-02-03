規劃上半年會晤習近平 鄭麗文：回歸憲法我們也是中國人 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受「經濟學人」專訪，強調締造兩岸和平是其最重要的使命，並透露規劃今年上半年訪問中國會晤中國領導人習近平，爭取兩岸和平承諾。此外，針對身分認同議題，鄭甚至直言認同多來自文化與歷史，回歸憲法「我們也是中國人」，批評民進黨長期推動「去中國化」與政治操作。

鄭麗文表示，她上任國民黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視，認為國民黨接下來3到5年最重要的任務，是締造兩岸和平與穩定，希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括與習近平直接會面。

「我認為身分認同議題不應該被高度的政治化。」鄭麗文指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立，台灣與中國的關係不應被簡化為對立選項，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的」。

鄭麗文說，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，但若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人」。

鄭麗文表示，台灣社會對身分認同的轉變，並非自然形成，而是長期政治操作的結果，「在我30歲以前，絕大多數的台灣人都會自然而然地說我是中國人。可是為什麼在我30歲以後，認為自己是中國人的人快速地降低？這是一個長期政治操作的結果。過去長達30年，民進黨一直在推動去中國化」。

在兩岸關係議題上，中國高度期待兩岸能和平統一，鄭麗文強調，避免衝突是當前最迫切的目標，並表明自己務實立場，認為現階段並不成熟，「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。討論這個言之過早，沒有成熟的條件」。

「我不樂見零和對抗的局勢，我希望看到美中和解。」鄭麗文表示，她不希望是一個零和遊戲，希望是大家都能夠共好、共贏，國際局勢和第一次冷戰已經不一樣了，台灣不可能再回到第一次的冷戰時期，和中國大陸全面的切斷所有可能的交流。她說，站在台灣立場，當然是希望美中能夠和解，甚至於合作，況且中國已經是台灣不可或缺的市場。

「我目睹了民進黨內非常慘烈的政治鬥爭。」最後，回顧鄭麗文個人政治歷程，她坦言自己年輕時曾加入民進黨，很自然而然地參加民進黨，而且在當時還是台獨基本教義派，主張台灣獨立。但她也說，隨著親身經歷，逐漸產生轉變，發現台獨不可行，且民進黨並不是真誠地主張台灣獨立，而是把台灣獨立當作一個政治工具。

照片來源：鄭麗文臉書

