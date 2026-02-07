規劃川普4月訪中、同步推新一批6300億先進武器軍售台灣！美官員強調「有義務維持台灣自我防衛能力」！

《金融時報》報導指出，8名知情人士透露，川普政府繼去年12月宣布創紀錄的111億美元軍售案後，持續為台灣規劃新一波、包含4套系統的武裝方案。新一波波軍售規模最高可能達到200億美元（約新台幣63億元）。

這項軍購方案包含用於攔截飛彈的「愛國者系統」，以及美方同意增購的先進「地對空飛彈系統（NASAMS）」。此外還有另外兩項尚未公開的武器系統。

媒體報導，儘管白宮原定本月就要知會國會，有專家預測，「為了顧及外交氛圍，川普或許會選擇在結束訪中行程回國後，才正式推動這筆交易。」

面對美方軍售計劃，外媒說，北京已表達嚴重關切。知情人士透露，中國駐美大使謝鋒已向川普政府提出警告，中方甚至在私下溝通中直言，相關軍售案可能導致4月的「川習會」破局。日前中國國家主席習近平與川普熱線時，也曾當面觸及台灣軍售議題，要求「美方務必慎重處理」。

布魯金斯學會（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）分析，中方慣例會在兩國元首會晤前，試圖施壓美方放棄北京不滿的行動，「雖然這不是新花招，但這次警告的直接性與公開程度，確實相當罕見且值得注意。」

北京語氣強硬，但有兩名美方人士透露，部分官員認為這只是中方的「虛張聲勢」，並不認為中國會真的取消如此高規格的國是訪問。

一名白宮官員重申，根據《台灣關係法》，美方有義務協助台灣維持自我防衛能力，「40多年來，美國的政策始終如一，可信的嚇阻力是確保區域和平穩定的關鍵。」

