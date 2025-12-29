規劃明年上半年「先訪中再訪美」 鄭麗文：見習近平有重大戰略意義

國民黨主席鄭麗文近日再度表示願意赴中見中國國家主席習近平；她今（29日）在《千秋萬事》廣播專訪上透露，訪問外國的時程希望集中在明年上半年，也會規劃先訪中再訪美。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文近日再度表示願意赴中見中國國家主席習近平；她今（29日）在《千秋萬事》廣播專訪上透露，訪問外國的時程希望集中在明年上半年，也會規劃先訪中再訪美，因為見了習近平後，會有很重大的戰略意義，因此先訪問北京再到美國是合理安排。

針對「鄭習會」時程，國民黨秘書長李乾龍昨在金門黨慶上表示，最快明年3月成行。鄭麗文今則說明，目前還沒有確定是3月，李乾龍應該也是看新聞才這麼說。

鄭麗文表示，她剛上任黨主席後就想過，若要出訪中國，時間點落在哪？應該就是上半年，因為下半年就要選舉，國民黨人力資源有限，她要全力投入輔選，因此無論是赴美或赴中，訪問外國的行程希望全部都集中在上半年。

被問及在訪美、訪中甚至訪日上，有何時程順序安排？鄭麗文表示，時間真的很有限，會以先去北京為優先，因為全世界和華府友人皆高度關注，兩岸是否能如同10年前馬英九政府執政，「九二共識，反對台獨」仍是足夠的政治基礎；而兩岸釋出誠意、善意後，是否能在如此嚴峻的情勢下，仍能破冰、打開和平之窗。

鄭麗文強調，她見了習近平後，會有很重大的戰略意義跟訊息；因此合理的安排是，先去北京訪問後，再到美國傳達完整的訊息，因為美方智庫都會高度關注。而訪問的過程也會一定公開，不可能密室黑箱，這個不需要擔心。

鄭麗文也表示，美方釋出的邀請，就是她最好每個月都去一次，但不可能；因為美國真的太遠，她時間很有限，光是華府智庫、僑胞都必須兼顧，希望去一次待久一點，該跑的都盡量跑完。

鄭麗文透露，訪美至少要2週的時間才夠用，而美國在台協會（AIT）跟國民黨駐美代表秦日新有保持暢通聯繫，且多次交流互動，理解其想法與動態，所以這沒有問題。「訪問北京、華府希望在上半年完成，至於其他的國家，若時間允許再安排」。

鄭麗文也說，520馬上又要到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張，中華民國在戰後，總統要過境紐約訪問友邦，還沒人像賴清德拖那麼久沒辦法去。賴清德不斷挑撥國民黨和美國的關係、詆毀她；可美國在玩國際政治，不是像賴清德這種中二生的水準，如今民進黨政府陷入窘境，賴清德還一天到晚想著如何對付在野黨，「不要搞到最後我先一步去紐約」。



