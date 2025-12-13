規劃「台灣之盾」？ 路透：外交部次長吳志中祕訪以色列

以色列 / 綜合報導

台灣與以色列有機會進行軍事合作嗎？據外媒「路透社」獨家報導，台灣外交部次長吳志中，這個月進行了一次祕密的以色列訪行，不過，沒有證實是否涉及，台灣最新規劃的多層防空系統「台灣之盾」，專家分析，以色列的三層防空系統，如何整合運作，值得借鏡。

路透社斗大標題獨家掌握，台灣的外交部次長，祕密訪問以色列，裡頭點名的這位吳次長，說的正是吳志中，低調出訪以色列，就在最近幾週，更確切一點是在這個月，但台灣和以國，正式外交關係很少，讓這趟不公開的以國訪行，更顯得罕見。

但是吳志中這趟是去談什麼，知情人士只透露，這時間正巧是台灣尋求和以色列加強國防合作之際，不過消息來源拒絕證實，是否談論多層防空系統台灣之盾，也就是T-Dome的議題，橘色亮光四散夜空，爆出火花，這就是以色列護國金鐘罩「鐵穹系統」。

但這只是他們的分層防空系統最內層，第二層大衛投石器能攔截40公里到300公里的中程飛彈，最外層飛箭3型飛彈系統，更可在距離地表100公里的，大氣層外飛行並攔截目標，甚至具備有反衛星的能力，盤點台灣防空體系，中科院研發的強弓飛彈系統，攔截高度預計突破70公里，將成台灣之盾攔截第一線。

對比以色列實戰成熟體系，我們則要整合各型低中高空防空飛彈及雷達，形成空中對犯敵的擊殺鏈，台灣之盾他是一個整合，中空高空低空，甚至是整合國內的武器，跟國外的武器。

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「(以色列)我們要看的，可能不只鐵穹而已，而是這三種(系統)，如何去運作如何去協調，如何去整合。」吳志中赴以國行，是否為台灣之盾帶來突破，若能借鏡以色列防空系統，對台灣打造防空網，將是一大利多。

